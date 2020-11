Michael Boros wint bij hervatting Toi Toi Cup, Blanka Vas beste bij de vrouwen

Michael Boroš heeft in eigen land de Toi Toi Cup-veldrit van Rýmařov gewonnen. De 28-jarige Tsjech bleef landgenoten Riman Jakub en Simon Vanicek voor in de derde manche van het regelmatigheidsklassement. Bij de vrouwen ging de zege naar Blanka Kata Vas. De piepjonge Hongaarse versloeg Suzanne Verhoeven en de Française Anaïs Morichon.

Toi Toi Cup 2020-2021 in Rýmařov

Uitslag mannen

1. Michael Boroš in 1u01m52s

2. Riman Jakub op 19s

3. Simon Vanicek op 50s

4. Cyprien Gilles op 58s

5. Mathieu Orichon op 1m05s 7. Gosse van der Meer op 1m52s Toi Toi Cup 2020-2021 in Rýmařov

Uitslag vrouwen

1. Blanka Kata Vas in 42m53s

2. Suzanne Verhoeven op 1m21s

3. Anaïs Morichon op 2m10s

4. Karla Stepanova op 2m31s

5. Nikola Bajgerova op 3m29s

Gedeeltelijke lockdown

De cross in Rýmařov was de eerste veldrit in weken. Tsjechië is nog altijd in gedeeltelijke lockdown om het coronavirus eronder te krijgen, maar de autoriteiten hebben de organisatie van de Toi Toi Cup groen licht gegeven om de wedstrijden door te laten gaan. Weliswaar met de nodige maatregelen.

Eind september werden de eerste twee manches van de Toi Toi Cup verreden. Boroš wist de openingswedstrijd in Mlada Boleslav te winnen, waarna Lander Loocx de tweede cross in Holé Vrchy op zijn naam schreef.

Wereldbeker Tábor

Dat de cross weer door mag gaan in Tsjechië, is goed nieuws voor de Wereldbeker van Tábor van 29 november. “We geloven dat ook de Wereldbeker zal doorgaan”, vertelde ex-veldrijder Petr Dlask aan WielerFlits.

“Het aantal besmettingen heeft de laatste weken ook bij ons een neerwaartse trend ingezet. Iedereen, zowel de renners als hun entourage, de jury en de eventueel aanwezige media moet een negatieve Covid-test kunnen voorleggen.”