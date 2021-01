Michael Boros nieuwe Tsjechisch kampioen in het veld

Michael Boros heeft zich voor de vierde keer in zijn carrière gekroond tot Tsjechisch kampioen in het veld. De 28-jarige veldrijder, dit jaar ook winnaar van de Toi Toi Cup, bleef in Jabkenice Tomas Paprstka en Josef Jelinek voor.

Adam Toupalik, vooraf bestempeld als de grote uitdager van Boros, brak bij een onfortuinlijke valpartij zijn voorwiel en verloor teveel tijd om een rol van betekenis te spelen in het kampioenschap. De nummer vier van het wereldkampioenschap veldrijden voor beloften in 2018 haalde de finish niet.

Bij de vrouwen greep de 37-jarige Pavla Havlikova de zege. Voor het vijfde jaar op rij veroverde zij de nationale titel. Boros volgt bij de mannen Emil Hekele op, die deze week voor vier jaar werd geschorst.



