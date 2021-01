Tsjechisch crosskampioen Emil Hekele voor vier jaar geschorst

Veldrijder Emil Hekele, de regerende crosskampioen van Tsjechië, is voor vier jaar geschorst voor dopinggebruik. Dat maakte de Tsjechische wielerbond bekend.

Hekele (43) was bij een ‘out-of-competition’ dopingcontrole op 9 september 2020 positief getest op de verboden middelen Oxandrolon en Clenbuterol. Daarop werd de zaak besproken door de disciplinaire commissie van de nationale bond, die de renner vervolgens een vierjarige schorsing oplegde.

Eerder al reageerde Hekele op zaak. “De verboden substanties zijn buiten mijn weten mijn lichaam binnengekomen, daar ben ik van overtuigd. Vermoedelijk is het gebeurd tijdens een vierdaagse meeting met de nationale ploeg.” Volgens de renner kon er iets in het eten hebben gezeten of ging het om een poging om hem doelbewust te beschadigen.

Tsjechisch kampioen

Vorig jaar veroverde Hekele voor het eerst in zijn loopbaan de Tsjechische crosstitel. Ook was hij de afgelopen jaren te zien op de WK’s van Dübendorf (2020), Valkenburg (2018) en Bieles (2017) en het EK in Tábor (2017), in eigen land. Gezien zijn leeftijd betekent dit vermoedelijk het einde van zijn sportieve carrière.