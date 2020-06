Michael Boogerd: “Tom Dumoulin heeft zijn hoogtepunt al gehad” zondag 7 juni 2020 om 15:27

Michael Boogerd denkt dat Tom Dumoulin al over zijn top heen is. De oud-wielrenner verwacht niet dat Dumoulin als kopman van Jumbo-Visma dit jaar de Tour de France gaat winnen. “Ik denk het niet. Dat gevoel heb ik, een onderbuikgevoel”, aldus Boogerd tegen Bureau Sport.

“Ik denk dat Tom zijn hoogtepunt heeft gehad. Hij heeft schitterende jaren gehad. Ik hoop het wel dat hij op zijn oude niveau terugkomt, hoor”, benadrukt de voormalig Rabobank-kopman. “Maar met alles wat hij heeft meegemaakt. Altijd als ik hem hoor of zie, vind ik dat hij heel anders overkomt als toen hij de Giro won.”

“Toen was alles nieuw, hij was heel spontaan en vrolijk. Nu is hij geagiteerd. Ik vind hem anders overkomen. Dat hoort er ook bij, maar het is niet de Dumoulin die zijn hoogtijdagen mooie koersen won of goede uitslagen reed”, zegt de tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France.

‘Toen hij moest bevestigen, is het volledig mis gegaan’

Boogerd vindt dat Dumoulin zijn status nog moet bevestigen. “Op zo’n punt kom je in je carrière, maar daar is het volledig mis gegaan, tot op heden”, stelt de Hagenaar. “Daarvoor was het allemaal hosanna en ging alles goed. Alles was een cadeautje. Hij reed toen ook zonder stress en zonder druk. Als je hem ziet, zie je een nerveus en gespannen persoon. Ik herken dat, want ik heb dat zelf ook gehad.”

De inmiddels 48-jarige Boogerd kijkt ook met interesse naar Dumoulins ploeggenoot Primoz Roglic. “Hij gaat misschien ook op dat punt komen. Hij moet het ook gaan waarmaken. Het is een geweldige renner, daar hoeven we niet over te discussiëren”, aldus Boogie.