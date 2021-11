Mexicanen beëindigen Europese tournee: “We weten nu waar we staan”

Interview

Het Mexicaanse A.R. Monex Team heeft zijn eerste wedstrijden ooit in België achter de rug. En dat waren voorlopig ook de laatste op Europese bodem. Het team vliegt terug naar zijn thuisbasis, met een pak ervaring in de rugzak. “Eerlijk? Ze zijn verrast van het hoge niveau. Maar ze weten nu waar ze staan”, zegt teammanager Alejandro Rodriguez.

Vorige week maakten we melding van de Europese tournee van het Mexicaanse A.R. Monex Team. Na een paar regionale wedstrijden op Italiaanse bodem – San Marino was hun uitvalsbasis – reisden ze tien dagen geleden naar Tsjechië voor de Wereldbeker in Tábor en een Toi Toi Cup-wedstrijd in Veseli nad Luznice.

Van daaruit ging het richting België voor de Superprestigemanche in Merksplas op zaterdag en de Wereldbeker in Koksijde op zondag. “Hoe ze het er vanaf brachten? De jongens waren wel degelijk verrast van het niveau”, geeft teammanager Alejandro Rodriguez toe. “Ze wisten vooraf natuurlijk wel dat ze nu echt tegen de wereldtop moesten rijden en hebben er dan ook het maximale uitgehaald.”

Isaac del Toro Romero was telkens hun beste vertegenwoordiger. Jawel, ver in de achtergrond. Maar voor wie het Mexicaanse team doet denken aan de avonturen van de Zimbabwanen (Allez Allez, Zimbabwe) van een jaar of tien terug, niet doen! In Merksplas werd Del Toro (op een geleende fiets notabene) pas in de voorlaatste ronde uit koers gehaald. De jongen wordt eind deze maand 18, is dus nog eerstejaars belofte en heeft amper ervaring. Hij gaat nooit wedijveren met Iserbyt of Van der Haar, maar op termijn kan hij wel een aanvaardbaar niveau halen.

Fayetteville

Volgens Rodriguez beseffen de jongens ook waar ze aan toe zijn. “Stuk voor stuk vonden ze het een geweldige ervaring. En, niet onbelangrijk, ze weten nu waar ze staan. Ze kregen een juiste weergave van de verhoudingen op dit moment. Nu gaat de ploeg terug naar Mexico om uit te rusten na een intensieve weg- , MTB- en cyclocrosscampagne. Eind januari nemen onze twee sterkste renners (Del Toro en wellicht ook Carlos Garcia, red.) nog deel aan het WK in Fayetteville.”

En begint de voorbereiding op een volgend seizoen. “Het doel is om stap voor stap te groeien en de volgende jaren competitief te worden”, zegt Rodriguez. “En wie weet, ooit een wieler-ster te worden in Mexico en zo andere jongeren te motiveren kennis te maken met deze geweldige, maar uitermate zware wielerdiscipline.”