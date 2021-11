Mexicaanse veldrijders maken dit weekend hun opwachting in België

Het internationale crosspeloton breidt uit. Vorige zondag in Tábor stonden voor het eerst in de geschiedenis van het veldrijden vijf Mexicaanse jongeren aan de start van een Wereldbeker. Komend weekend maken ze hun debuut in België (Merksplas en Koksijde). Goed voor de internationalisering. Al is het ook te hopen dat ze op termijn een prijsje rijden.

Het was Brook Watts, niet alleen organisator van tal van cyclocrossen in de VS, maar ook voorzitter van de veldritcommissie van de COPACI (Pan-Amerikaanse wielerfederatie), die ons een paar weken geleden berichtte. “Het AR Monex Team is het eerste Mexicaanse crossteam dat officieel geregistreerd is bij de UCI.”

“Dit zie ik echt als globalisering van onze sport”, zegt Watts. “Er wordt in meerdere landen van Latijns-Amerika aan veldrijden gedaan. De nationale kampioenschappen in Chili waren al door de UCI erkend, maar dit is de eerste keer dat een Latijns-Amerikaans land zich in Europa vestigt.”

San Marino

Het AR Monex Team is officieel in San Marino gevestigd. “Italië is momenteel haar uitvalsbasis in Europa. Daar startten ze ook hun Europees programma, als voorbereiding op een aantal WB-manches en wedstrijden in België, om haar renners op te leiden en klaar te stomen voor het WK in Fayetteville, het hoofddoel in dat eerste seizoen.”

De Mexicaanse jongeren reden op 17 oktober hun eerste cross op Europese bodem in het Italiaanse Sant´Elpidio a Mare. Een regionale wedstrijd waarin twee van hun renners – Carlos García en Isaac del Toro – 13de en 14de eindigden. Intussen hebben ze meerdere wedstrijden betwist en – weliswaar in een cross met een mindere bezetting – zelfs al een zege behaald met Isaac del Toro.

Eind oktober namen ze voor het eerst deel aan een UCI-cross (C2 in Brugherio). Met een 20ste plek op 65 deelnemers was Isaac del Toro Romero opnieuw hun beste vertegenwoordiger. Een gelijkaardige prestatie (22ste) volgde een dag later in Cremona (GP Mamma e papa Guerciotti). Al bij al bemoedigend, want Del Toro wordt pas eind deze maand 18 en is dus eerstejaars belofte en de allerjongste in de elitecategorie.

Vorige zondag bereikte het team een nieuwe mijlpaal door voor het eerst aan de start te staan van een wereldbekermanche. Het AR Monex Team zakte met vijf beloften en één junior af naar het Tsjechische Tábor. Zeg maar hun allereerste confrontatie met de wereldtop in het veldrijden en dat was ook aan de resultaten te zien: alle Mexicanen eindigden in het laatste kwart van het deelnemersveld. Het team bleef deze week in Tsjechië om vandaag (woensdag) een C2-cross te betwisten, een manche in de ToiToi Cup.

Niet de meest verstandige keuze

Dan verhuist het team naar België, waar het zaterdag in Merksplas voor het eerst deelneemt aan een manche van de Superprestige. Zondag proeven ze van het zand van Koksijde. De beloften starten er in de elitecategorie. Niet de verstandigste keuze wat ons betreft.

Er is in Koksijde immers ook een aparte beloftencross, ook al telt die niet mee voor de Wereldbeker. Maar daarin hadden Isaac del Toro en co. veel beter tot hun recht gekomen. Nu is de kans reëel dat de brave jongens na twee rondjes zandklieven gedubbeld worden door specialisten als Van der Haar, Sweeck, Aerts of Iserbyt en ze vroegtijdig de douches mogen opzoeken…

Kern

Mannen U23:

Diego Arreola Dimas (18)

Bruno Camarena de Leon (18)

Isaac del Toro Romero (17)

José Antonio Escarcega Mendizabal (18)

Carlos Alfonso Garcia Trejo (18)

Leonardo Rafael Zaval Pantoja (20)

Mannen U19 (junioren):

Nils Daniel Gutierrez Guzman (17)

Vrouwen Elite:

Paula Meneses Dominguez (23)