Metec-Solarwatt voegt GP Monseré toe aan wedstrijdprogramma

Metec-Solarwatt is op zondag 6 maart actief in twee koersen. De Nederlandse Continental-formatie zou al meedoen aan de gloednieuwe Visit Friesland Elfsteden Race, maar op dezelfde dag zal een deel van de selectie ook in België op de fiets stappen. De ploeg uit Tiel heeft namelijk de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (UCI 1.1) aan het programma toegevoegd.

De reden voor die koerswijziging is logisch te verklaren. Op zaterdag 5 maart stond oorspronkelijk de Ster van Zwolle gepland, maar die koers is geannuleerd omdat organisator Jan van Ommen al enige tijd in het ziekenhuis ligt. Daarom zocht teammanager Michel Megens voor een oplossing, die er kwam met een uitnodiging voor de GP Monseré.

Die koers is de tweede in de Exterioo Cycling Cup, dat we misschien beter kennen als de Bingoal Cycling Cup. Naast Metec-Solarwatt is Team DSM de enige andere Nederlandse ploeg in de Belgische eendagskoers. De vorige twee edities van die koers kwamen op naam van Tim Merlier (2021) en Fabio Jakobsen (2020).

Programma Metec-Solarwatt – maart 2022

06-03-2022: Visit Friesland Elfsteden Race (1.2)

06-03-2022: GP Monseré (1.1)

13-03-2022: Dorpenomloop Rucphen (1.2)

13-03-2022: Ronde van Drenthe (1.1)

17-03-2022 > 20-03-2022: Olympia’s Tour (2.2)

18-03-2022: Youngster Coast Challenge (1.2U)

21-03-2022 > 27-03-2022: Tour de Normandie (2.2)

26-03-2022: Wim Hendriks Trofee (U23 Road Series)