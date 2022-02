Metec-Solarwatt rijdt tien meerdaagse wedstrijden voor het NK op de weg

Metec-Solarwatt bestaat dit seizoen uit twaalf beloften en vier elite-renners. Teammanager Michel Megens benadrukt dat zijn ploeg zich meer en meer op talentontwikkeling wil richten. De laatste jaren gebruikten onder meer David Dekker, de broers Lars en Marijn van den Berg, Arvid de Kleijn en Sjoerd Bax de ploeg uit Tiel als opstap naar een profbestaan. Inmiddels heeft Megens het jaarprogramma zo goed als rond, met daarbij veel internationale rittenkoersen en Nederlandse wedstrijden op het programma.

Op Valentijnsdag vertrekt de ploeg naar Spanje, waar er in de buurt van Murcia een trainingsstage van acht dagen is belegd. Vervolgens zou de ploeg zich klaarmaken voor de Ster van Zwolle, de Nederlandse seizoensopener op 5 maart. Afgelopen week werd echter duidelijk dat de koers niet doorgaat, omdat organisator Jan van Ommen al enige tijd in het ziekenhuis ligt. Nu is een dag later de gloednieuwe UCI 1.2-koers Bloeizone Elfsteden Fryslân de eerste Nederlandse koers voor Metec-Solarwatt. In maart volgen daarna nog eens vier afspraken op vaderlandse bodem.

“Wij bouwen ons programma op rond Nederlandse wedstrijden”, legt Megens uit. “Naast het opleiden van renners, vinden wij ook dat wij onze morele verplichtingen moeten nakomen aan Nederlandse wedstrijdorganisaties. Met zestien renners in de ploeg lukt het natuurlijk ook om dubbele programma’s af te werken zodat we goed kunnen selecteren welke wedstrijd het beste past bij welke renner.” Komende maand staan onder meer ook de Dorpenomloop Rucphen (UCI 1.2), de Ronde van Drenthe (1.1) en Olympia’s Tour (2.2) op de kalender.

Buitenlandse rittenkoersen

Om hun beloften zo goed mogelijk te laten ontwikkelen, wil Metec-Solarwatt zo veel mogelijk zware wedstrijden rijden. Op die manier hopen ze hun talenten sneller te laten groeien en hardheid te laten opdoen. Voor het NK op de weg staan er niet minder dan tien en mogelijk zelfs elf meerdaagse wedstrijden te wachten. Daarbij bekende koersen als de Tour de Normandie (2.2), Le Triptyque des Monts et Chateaux (2.2U), Circuit des Ardennes (2.2), de Carpathian Couriers Race (2.2U), Alpes-Isère Tour (2.2) en de ZLM Toer (2.Pro). “We zijn vooral blij met het grote aantal U23-wedstrijden”, aldus Megens.

Programma Metec-Solarwatt – maart 2022

06-03-2022: Bloeizone Elfsteden Fryslân (1.2)

13-03-2022: Dorpenomloop Rucphen (1.2)

13-03-2022: Ronde van Drenthe (1.1)

17-03-2022 > 20-03-2022: Olympia’s Tour (2.2)

18-03-2022: Youngster Coast Challenge (1.2U)

21-03-2022 > 27-03-2022: Tour de Normandie (2.2)

26-03-2022: Wim Hendriks Trofee (U23 Road Series)