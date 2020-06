Met Primus Classic valt opnieuw Belgische najaarskoers weg woensdag 3 juni 2020 om 08:32

Geen Primus Classic Impanis-Van Petegem in 2020. Deze najaarskoers met 1.HC-label op de UCI-kalender stond op 19 september – in het slotweekend van de Tour de France – op de kalender.

De Primus Classic is de zoveelste najaarskoers in het rijtje die sneuvelt als gevolg van de coronapandemie. Eerder gingen onder meer al de GP Scheren, de GP Zottegem en Koolskamp Koers. Nu, 19 september was ook niet de meest lucratieve datum op de vernieuwde kalender.

“Dat onze wedstrijd zou samenvallen met de voorlaatste dag van de Tour de France, betekent dat we weinig of geen tv-uitzending krijgen”, aldus organisator Peter Van Petegem aan Het Nieuwsblad. “Zo konden we onze overeenkomsten met de sponsors niet meer garanderen. Ook de onduidelijkheid rond het vip-gebeuren speelde mee in de beslissing.”

Het zou de 10de editie zijn van de Primus Classic. “Dat verdient een feest met alles erop en eraan”, besluit de ex-prof. Edward Theuns won voorlopig de laatste editie. De Trek-Segafredorenner hield in Haacht nipt het sprintende peloton af. Pascal Ackermann en Jasper De Buyst werden tweede en derde.