Voorbeschouwing: Primus Classic 2022

Wie heimwee heeft naar het wereldkampioenschap op de weg van vorig jaar in Leuven, zal alvast beginnen watertanden bij het zien van het parcours van de Primus Classic. Het zwaartepunt van deze 1.Pro-koers ligt namelijk op de Moskesstraat, Smeysberg en Bekestraat, die we nog kennen van de Flandrienlus. Besluit Mathieu van der Poel zaterdag zijn ultieme voorbereiding op het WK met een overwinning? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

De Primus Classic zoals we hem kennen in zijn huidige vorm, staat sinds 2011 op de kalender. Maar eigenlijk gaat de geschiedenis van deze eendagskoers nog iets verder terug. Aanvankelijk was deze race bedoeld als eerbetoon aan ex-renner Raymond Impanis, die in de jaren vijftig onder andere Gent-Wevelgem, de Waalse Pijl, Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. De naam GP Raymond Impanis was dan ook een logisch gevolg: de wedstrijd speelde zich vooral af in zijn geboorteregio Kampenhout.

Willem Peeters kroonde zich in 1982 tot de eerste winnaar van de GP Impanis. Later zouden daar met Jelle Nijdam, Allan Peiper, Eric Vanderaerden en Phil Anderson nog leuke namen bijkomen. Maar echt van de grond kwam deze wedstrijd nooit, waardoor ze vanaf 1994 alweer werd afgevoerd voor een periode van bijna twintig jaar.

Vanaf 2011 werd de koers nieuw leven ingeblazen, door het eerbetoon van Raymond Impanis te koppelen aan dat van een ander icoon: Peter Van Petegem. Die kennen we van zijn dubbele zege in de Ronde van Vlaanderen in 1999 en 2003 en in dat laatste jaar ook Parijs-Roubaix. Daarnaast is Van Petegem met drie overwinningen recordhouder in Omloop Het Nieuwsblad. Zeker geen onwaardige naam om naast Impanis te zetten, dus. De GP Impanis-Van Petegem was geboren.

In 2011 betrof het nog een 1.2-koers, met Sander Cordeel als winnaar. Maar pas vanaf de wedstrijd in 2012 een profstatuut kreeg, was de trein echt vertrokken. André Greipel, Sep Vanmarcke en Greg Van Avermaet waren meteen klinkende namen op de erelijst. Dat deed de ambities stijgen en bracht in 2015 een opwaardering én een nieuwe naamsverandering terecht. Voortaan ging deze wedstrijd door het leven als de Primus Classic, onder een 1.Pro-statuut.

Laatste tien winnaars Primus Classic

2021: Florian Sénéchal

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Edward Theuns

2018: Taco van der Hoorn

2017: Matteo Trentin

2016: Fernando Gaviria

2015: Sean De Bie

2014: Greg Van Avermaet

2013: Sep Vanmarcke

2012: André Greipel

Vorig jaar

Van een vroege vlucht die het koersverloop lang kleurt was vorig jaar geen sprake. Meer nog, geen enkel vluchtergroepje kreeg een mooie voorsprong en de favorieten begonnen er al vroeg aan. Op 43 kilometer van het eind was het Mathieu van der Poel die zijn eerste pijl verschoot.

Alleen Julian Alaphilippe kon hem volgen, maar de wereldkampioen schudde het hoofd toen de kopman van Alpecin-Fenix met een armbeweging vroeg om over te nemen. Met een vijftal ploegmaten in de groep daarachter was het tactisch niet slim om nu al aan een duel te beginnen. Maar voor Van der Poel was dat geen reden om zich meteen gewonnen te geven. Integendeel.

Dankzij het beukwerk van Van der Poel ontstond op veertig kilometer van het eind een kopgroep van dertig renners, waarvan er opvallend veel blauw gekleurd waren. Deceuninck-Quick-Step was met zes renners vertegenwoordigd, waaronder wereldkampioen Alaphilippe. Iedere aanval die volgde was óf geïnitieerd door de mannen van Patrick Lefevere óf werd door hun gecounterd.

Een kopgroep van elf man, waaronder vijf (!) renners van Deceuninck-Quick-Step, passeerden daarna als eerste het bord van de laatste 25 kilometer. Naast Ballerini, Alaphilippe, Senechal, Honoré en Stybar maakten Van der Poel, Nizzolo, Van der Sande, Stuyven, Clarke en Aleotti onderdeel uit van de groep. In de aanloop naar de Hulstbergstraat, de laatste helling van de dag, werd Van der Poel getroffen door pech. Na een lekke voorband zou hij niet meer voorin geraken.

Op de Hulstbergstraat werd vooraan nog maar eens een schifting doorgevoerd. Stuyven, Van der Sande, Clarke, Honoré en Sénéchal bleken over de beste benen te beschikken en bleven als vijftal weg. In de daaropvolgende kilometers reden zij een voorsprong van een kleine minuut bijeen.

Op 6,5 kilometer was het Honore die als eerste wegsprong. Zijn aanval werd met moeite beantwoord door Clarke. Nadat hij was teruggepakt, speelde Senechal het ploegspel slim door op zijn beurt aan te vallen. Ook deze poging bleek niet de definitieve. In laatste kilometers bleef het slag om slinger demarreren, maar niemand kwam weg. Honoré besloot zich te offeren voor zijn teamgenoot. De Deen trok de sprint aan die vervolgens eenvoudig werd gewonnen door de Fransman Sénéchal.

Uitslag Primus Classic 2021

1. Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step)

2. Tosh Van der Sande (Lotto Soudal) allen in z.t.

3. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

4. Mikkel Honoré (Deceuninck – Quick-Step)

5. Simon Clarke (Qhubeka-NextHash) op 4s

Parcours

Het Marktplein van Brakel is al sinds de heropleving van deze wedstrijd de vaste startplek van de Primus Classic, en dat is niet toevallig. De naamdrager van de koers, Peter Van Petegem, is namelijk afkomstig uit de Oost-Vlaamse gemeente. De renners vertrekken daar voor een tocht van 199,3 kilometer, die onderweg stevig gekruid wordt door maar liefst achttien hellingen.

De eerste 120 kilometer vallen nog relatief mee. Het traject gaat dan vooral via de provincies Henegouwen en Waals-Brabant, waarbij de renners al de eerste acht hellingen tegenkomen. Echter liggen die vaak ver uit elkaar en zijn het ook niet de lastigste hellingen van de dag.

Het is pas wanneer de taalgrens weer overschreden wordt, dat het échte werk begint. Dan komen de renners namelijk op de wegen van het wereldkampioenschap op de weg van vorig jaar, meer bepaald op de Flandrienlus.

In een tijdspanne van 40 kilometer verschijnen plots negen klimmetjes, waaronder tweemaal de welbekende, maar gevreesde Moskesstraat (500 meter kasseien aan 7,2%) en Smeysberg (600 meter aan 7,9%). Ook de Bekestraat (400 meter kasseien aan 7,6 %) en de niét in het WK-lus opgenomen Holstheide (800 meter aan 5,9%) staan hier centraal.

Na de laatste keer Smeysberg op zo’n 30 kilometer van de streep vlakt het parcours meer af. Alleen de Hulstbergstraat ligt dan nog op de renners te wachten, vooraleer het in licht dalende lijn via Bertem, Kortenberg, Kampenhout en Boortmeerbeek naar Haacht gaat. De laatste vijf kilometer worden gekenmerkt door zeven toch wel haakse bochten, met op 800 meter de laatste afslag. Vanaf daar is het een rechte, zeer licht oplopende lijn naar de finish.

Hellingen Primus Classic:

Nog 192 km: Zonnebloemstraat

Nog 172 km: Rue de Saint-Marcoult

Nog 141,5 km: Rue de Nivelles

Nog 133 km: Rue de Haut-Ittre

Nog 107 km: Rue de Noirhat

Nog 94,5 km: Rue de Corbais

Nog 87 km: Chemin du Relais (kasseien)

Nog 78 km: Chaussée d’Ottenbourg

Nog 72 km: Moskesstraat (kasseien)

Nog 69,5 km: Holstheide

Nog 66 km: Smeysberg

Nog 57 km: Florivalstraat

Nog 51 km: Moskesstraat (kasseien)

Nog 49 km: Holstheide

Nog 41 km: Bekestraat (kasseien)

Nog 39 km: Horenberg

Nog 30,5 km: Smeysberg

Nog 17 km: Hulstbergstraat

Zaterdag 17 september 2022, Primus Classic: Brakel – Haacht (199,3 km)

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.55 uur

Favorieten

De Primus Classic ligt net geen week voor het WK op de weg in Australië, wat favorieten zoals Mathieu van der Poel en Alexander Kristoff er toch toe verleidt om een laatste competitieprikkel op Vlaamse bodem nog mee te pikken. In totaal zijn er dertien van de achttien WorldTeams aanwezig, aangevuld met zes ProTeams en drie continentale ploegen.

Wie de slotkilometers van de Grote Prijs van Wallonië woensdag zag, zal het met ons eens zijn: naar een topfavoriet moeten we niet lang zoeken. Mathieu van der Poel werkte de 1.Pro-koers spelenderwijs af, ging met Jasper Philipsen in het wiel Dylan Teuns zélf terughalen, en sprintte de rest daarna zomaar uit het wiel. Klaar voor het WK op de weg is hij zeker, maar dus ook voor deze Primus Classic. Beschouwt Van der Poel de Moskesstraat als een laatste test? Of mag de intrinsiek snellere Philipsen zich uitleven in een sprint?

Arnaud De Lie is de uitgesproken kopman van Lotto Soudal als het tot een sprint komt, maar eigenlijk zou de hele ploeg dit terrein moeten aankunnen. Victor Campenaerts won niet voor niets de heuvelachtige Tour of Leuven, en ook Philippe Gilbert, Jasper De Buyst en Florian Vermeersch zijn sterk aan het rijden. De Waalse kopman toonde zijn klimmersbenen recent nog in de Grote Prijs van Plouay, waar hij knap de schifting overleefde maar in de sprint te kort kwam.

Intermarché-Wanty-Gobert-kopman Alexander Kristoff moet nog naar Australië afreizen. Dat hij hier per se nog wil starten, betekent dat de Noor met heel veel koerszin en motivatie kampt. De voormalige Europese kampioen toonde ook in het Circuit de Wallonie al dat hij – ondanks zijn grote palmares – zich niet te goed voelt om ook in koersen zoals deze het beste van zichzelf te geven. Bovendien is hij na een zware koers altijd een van de rapsten in een uitgedunde groep.

Kristoffs ploegmaat Taco van der Hoorn – altijd gevaarlijk in een vroege of late vlucht – is trouwens ex-winnaar, net als Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech). En vooral die laatste begint stilaan in vorm te komen. De Kortrijkzaan won niet voor niets de Maryland Cycling Classic na een lastige finale. Zijn ploeg nog redden van degradatie uit de WorldTour wordt lastig, maar hier meestrijden voor een mooie zege? Schrijf Sep daar maar voor op.

Altijd gevaarlijk in eigen land: Dries Van Gestel. Waar er dit voorjaar naar Peter Sagan en Anthony Turgis werd gekeken bij TotalEnergies, was het toch vooral Van Gestel die zich in de kijker reed. Als klap op de vuurpijl zette hij de Ronde van Drenthe op zijn palmares. Van Gestel is niet de snelste in een klein groepje, maar het feit dat hij niet de grootste naam is, kan hem misschien wat extra ruimte opleveren.

Naast deze klassieke types, waarbij we ook jongens als Stan Dewulf en Oliver Naesen (AG2R Citroën), Piet Allegaert (Cofidis) en John Degenkolb (Team DSM) rekenen, staan er ook een aantal snelle mannen aan de start. Alleen is het dan de vraag of ze de zone van de Moskesstraat kunnen overleven. Voor Fabio Jakobsen (Quick-Step-Alpha Vinyl) en Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) kan dat weleens een heel lastige karwei worden.

Arnaud Démare daarentegen houdt van dit terrein. Dat toonde hij maar al te graag in de Druivenkoers, waarin de Moskesstraat eveneens een belangrijke rol in de finale speelde. De Fransman van Groupama-FDJ kon er alleen landgenoot Matis Louvel niet volgen, en dus mag je hem ook in de finale van de Primus Classic verwachten. Hetzelfde geldt voor Bryan Coquard, de snelle man van Cofidis. Coquard stapte met opzet vroeger uit de Vuelta om fris te zijn in wedstrijden zoals deze.

Dankzij een etappezege in de Tour of Britain moet ook Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) met veel vertrouwen aan de start staan, al kan ook ploegmaat Marco Haller op dit terrein uit de voeten. Na de BEMER Cyclassics vergeten we die laatste nooit meer in ons favorietenlijstje. Alex Aranburu is de sterk klimmende sprinter van Movistar, terwijl Trek-Segafredo ex-winnaar Edward Theuns uitspeelt. Bingoal Pauwels Sauces WB levert outsider Milan Menten af.

Favorieten volgens WielerFlits:

Weer en TV

De renners mogen zich zaterdag aan een natte en koude Primus Classic verwachten. Er is doorheen de dag 90% kans op neerslag, waarbij er zo’n 6,5 mm zou vallen volgens Meteovista. Temperaturen liggen niet hoger dan 14 graden Celsius en de wind blaast uit het noordwesten aan 4 Beaufort.

Nederlandse kijkers moeten bij Eurosport zijn, meer bepaald op de Eurosport Player vanaf 15.00 uur. Op televisie krijgt de Ronde van Slowakije immers de voorkeur. Vlaamse kijkers kunnen vanaf datzelfde tijdstip terecht op VTM.