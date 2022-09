Jordi Meeus prijst Ide Schelling: “Hij trok het perfect op een lint”

Jordi Meeus schreef zaterdag de Primus Classic op zijn naam. De renner van BORA-hansgrohe was de snelste in de massasprint. “Dat voelt natuurlijk heel goed”, zei hij opgetogen in het flashinterview na afloop. “Ik ben blij dat ik de overwinning kan pakken.”

“Het was een zware wedstrijd”, aldus Meeus. “De laatste twintig minuten begon het nog te regenen. Dat maakte de weg redelijk glad. Er was nog een valpartij met tweeënhalve kilometer te gaan, maar ik draaide rond de vijfde positie op in die bocht. Vanaf positie zeven of acht was er een groot gat, ik zat perfect. Toen kwam Ide Schelling nog terug. Die trok het perfect op een lint in de laatste negenhonderd meter, de laatste rechte lijn.”

Dan de sprint. Hoe verliep die? “Démare ging aan en ik kon er nog net over komen. Ik zat goed op zijn wiel. Ik wilde erover komen, maar bleef even hangen. De laatste vijftig meter viel hij stil en kon ik nog door”, vertelt Meeus, die onlangs ook de vijfde etappe van de Tour of Britain won. Met de vorm van de Belg zit het dus blijkbaar wel goed. “Ik reed de Ronde van Polen. Daar viel ik en brak ik mijn sleutelbeen. Daarna ben ik naar de Ronde van Engeland gegaan, eigenlijk als voorbereiding op de eendaagsen die nog kwamen. Ik ben daar goed uitgekomen.”