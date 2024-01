maandag 1 januari 2024 om 13:32

Met dit tenue en deze fiets rijdt Zdenek Stybar rond in zijn laatste weken als prof

Zdeněk Štybar begint aan zijn laatste weken van zijn profcarrière. Voordat hij op 4 februari – na het WK in Tábor – zijn fiets definitief aan de wilgen hangt, zal de Tsjech nog enkele crossen rijden. Dat doet hij in een wit met zwart tenue en met een Ridley van zijn nieuwe eenmansploeg.

Bij het ingaan van 2024 liep het contract van Stybar bij Jayco AlUla af. Zoals hij eerder al liet weten aan WielerFlits, moest hij voor de laatste weken van zijn carrière dus een ander truitje regelen. Zijn eenmansploeg zal in het zwart en wit rondrijden, met op de borst ‘Stybar’. Ridley is de fietssponsor van de tweevoudig wereldkampioen cross, die op 1 januari meteen in actie komt in de X2O Trofee Baal.