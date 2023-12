Niels Bastiaens • dinsdag 12 december 2023 om 17:10

Zdenek Stybar richt eigen ploeg op in voorbereiding op WK veldrijden

Op 1 januari loopt het contract van Zdenek Stybar af bij Jayco AlUla, dan is de ervaren Tsjech defintitief WorldTour-renner af. Maar zijn grote doel, het WK veldrijden in het Tsjechische Tabor, valt pas op 4 februari. Dus moet Stybar zelf voor een oplossing zorgen om die periode te overbruggen.

Afgelopen weekend dook Stybar in Essen voor het eerst deze winter het veld in, met een achttiende plaats als gevolg. Na de nodige trainingen in het buitenland, is hij van plan om rond de kerstperiode terug naar de Belgische crosswereld te keren. Vooral om crossritme op te doen richting het WK.

“Dat zal pas na Kerstmis gebeuren”, verklapt de 38-jarige Tsjech in gesprek met WielerFlits. “Misschien al in Gavere, anders in Zolder. We gaan op Kerstdag elk jaar even over en weer naar de familie in Tsjechië, dus het moet praktisch wel allemaal haalbaar blijven.”

Eigen ploeg

Na Nieuwjaar crost Stybar in een ander truitje, want dan is zijn contract bij Jayco-AlUla afgelopen. “Daar ben ik volop mee bezig. Vanaf 1 januari moet ik mijn eigen ploeg opstarten. Daar kruipt veel energie in. Eigenlijk ben ik profrenner, en nog manager erbij. Dat vraagt nu al even veel krachten als mijn trainingen.”

