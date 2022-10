Merlier neemt met zege afscheid van Alpecin: “Een mooi bedankje voor de ploeg”

Tim Merlier heeft zijn periode bij Alpecin-Deceuninck in stijl afgesloten. De Belgisch kampioen, die vanaf volgend jaar voor Soudal-Quick-Step koerst, was de snelste in de Memorial Rik Van Steenbergen. “Ik heb mijn ploeg een mooi bedankje gegeven met deze zege”, zei Merlier na afloop.

“Ik sluit bij Alpecin-Deceuninck een heel mooie periode af”, vervolgde de 29-jarige sprinter, die in Arendonk te snel was voor Mark Cavendish en Dylan Groenewegen. “En afsluiten met een overwinning is altijd mooi.”

Het is de eerste UCI-zege van Tim Merlier, sinds hij in juni nationaal kampioen werd. “Natuurlijk had ik mijn team de afgelopen maanden nog iets meer willen geven. Maar dat is er door diverse redenen niet altijd uitgekomen, hoe hard ik ook mijn best deed. Telkens liep er wel wat mis. Ik koos het verkeerde wiel, zat ingesloten in de sprint, moest in de remmen omdat voor mij renners dreigden te vallen… Kortom: het geluk was niet altijd aan mijn zijde.”