Merijn Zeeman: “We hopen in juli weer samen te komen” zondag 24 mei 2020 om 12:43

De UCI heeft inmiddels een herziene kalender gepubliceerd, al is het maar de vraag wanneer de renners weer mogen koersen. Wat verwacht Merijn Zeeman als sportief manager bij Jumbo-Visma? “We hopen in juli weer dingen te organiseren en samen te komen, juni is nog te vroeg”, zo vertelt hij in gesprek met het AD.

Zeeman sprak na afloop van de slotetappe van de Team Jumbo-Visma eCompetition. “We hebben verschillende scenario’s doorgenomen, maar het is afwachten of we binnenkort mogen reizen.” De WorldTour-formatie wil zo snel mogelijk weer een trainingskamp organiseren. “Maar hoe gaat dat in zijn werk? Wat mag wel en wat mag niet?”

“Het is op dit moment gewoon even lastig. We hebben ook nog geen beslissing genomen. In juni is het nog te vroeg om gezamenlijke dingen te organiseren of om op trainingskamp te gaan. De renners gaan in thuissituatie door met waar ze mee bezig waren. Dat gaat ook heel erg goed”, aldus Zeeman, die één maand later wel hoopt op duidelijkheid.

“We kijken nu hoe iedereen ervoor staat”

“In juli hopen we echt uitzicht te hebben op de kalender. We hopen dat er dan wedstrijden verreden zullen worden en dat we weer dingen kunnen organiseren en opnieuw samen kunnen komen.” Zeeman verwacht niet dat zijn renners met een achterstand aan het seizoen zullen beginnen. “Alle renners zijn deze week een test aan het doen.”

“We kijken nu hoe iedereen ervoor staat. Onze mannen in Andorra (doelt op onder meer Robert Gesink, George Bennett en Amund Grøndahl Jansen, red.) hebben echt heel hard gewerkt. Ze hebben binnen wellicht iets minder uren gedraaid, maar ze zijn zeker niet stilgevallen. Ik verwacht dat zij er goed voor staan. Ik denk wel dat er renners in het peloton zijn die nu gedemoraliseerd zijn.”