Jonas Vingegaard slaat dubbelslag in slotrit Team Jumbo-Visma eCompetition zondag 24 mei 2020 om 11:11

De slotetappe van de Team Jumbo-Visma eCompetition is gewonnen door Jonas Vingegaard. De jonge Deense klimmer bereikte als eerste de top van Alpe du Zwift en sloeg daarmee een dubbelslag. Mike Teunissen leek lange tijd zijn leiderstrui te behouden, maar de Nederlander kwam één punt tekort voor de eindzege.

In de maand mei organiseerde Team Jumbo-Visma vier zondagen lang een onderlinge competitie op Zwift. Vandaag stond de slotetappe op het programma, een heuse bergrit met finish op Alpe du Zwift. Mike Teunissen begon als leider aan de afsluitende koninginnenrit, maar het was toch vooral uitkijken naar klimmers als Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Primož Roglič.

In de vlakke aanloop naar de voet van Alpe du Zwift werd er gedemarreerd door Amund Grøndahl Jansen. De Noorse kampioen kreeg na verloop van tijd het gezelschap van Timo Roosen en deze twee renners begonnen met ongeveer één minuut voorsprong aan de slotklim. Grøndahl Jansen moest al snel lossen bij Roosen, maar de voorsprong van beide renners verdween als sneeuw voor zon.

Vingegaard versus Bennett

Roosen en Grøndahl Jansen werden opgeslokt en achtergelaten door Jonas Vingegaard, Koen Bouwman en Lars Boven. Deze renners reden vol door en koersten in een strak tempo richting de top van Alpe du Zwift. Vooraan bleek Vingegaard de sterkste klimmer en de jonge Deen reed langzaam maar zeker weg van Bouwman en Boven. Vingegaard hoopte met een winnende solo alsnog de eindzege te grijpen.

De 23-jarige klimmer voelde na veertig minuten zweten de opkomende George Bennett naderen en zelfs aansluiten. Bennett en Vingegaard reden vervolgens een tijdje samen en probeerden elkaar te lossen op de pittige flanken van de virtuele slotklim. Het verschil met de achtervolgende Roglič – die iets te laat begon aan een indrukwekkende inhaalrace – was aanzienlijk, terwijl Teunissen boven zichzelf uitsteeg in een poging om zijn trui te verdedigen.

Teunissen maakt indruk, maar verliest leiderstrui

De Limburger reed lange tijd rond in zesde positie en wist in de finale zelfs op te schuiven naar plek vier. Teunissen kwam echter te laat om nog mee te doen voor de ritzege, de strijd om de dagzege ging tussen Bennett en Vingegaard. Die laatste ging als eerste de sprint aan en Bennett bleek niet meer in staat om de Deen te remonteren. Tobias Foss eindigde knap als derde, voor Roglič, Bouwman en Teunissen.

Die laatste overtrof zijn eigen verwachtingen, maar zag Vingegaard in extremis de eindzege grijpen. Het verschil tussen beide renners is slechts één punt. Lars Boven eindigt na vier manches als derde, Foss en de vandaag afwezige Sepp Kuss zijn de nummers vier en vijf.

Uitslag slotetappe Team Jumbo-Visma eCompetition

1. Jonas Vingegaard in 43m36s

2. George Bennett op 6s

3. Tobias Foss op 49s

4. Primož Roglič op 1m14s

5. Koen Bouwman op 1m16s

6. Mike Teunissen op 1m22s

7. Pascal Eenkhoorn op 1m36s

8 Lars Boven op 1m42s

9. Robert Gesink op 2m14s

10. Owen Geleijn op 2m22s

Eindklassement Team Jumbo-Visma eCompetition

1. Jonas Vingegaard – 47 punten

2. Mike Teunissen – 46 punten

3. Lars Boven – 30 punten

4. Tobias Foss – 26 punten

5. Sepp Kuss – 21 punten

6. George Bennett – 20 punten

7. Wout van Aert – 17 punten

8. Owen Geleijn – 13 punten

9. Maurice Ballersted – 12 punten

10. Axel van der Tuuk – 11 punten