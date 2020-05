Merijn Zeeman: “Tourselectie Jumbo-Visma verandert normaal niet” woensdag 6 mei 2020 om 11:33

“Ons grootste doel dit jaar was om de Tour de France te proberen winnen. Dat doel blijft hetzelfde”, vertelt Merijn Zeeman van Jumbo-Visma. “Onze selectie zal normaal niet veranderen.”

Mogelijk moet wel rekening gehouden worden met de manier waarop de renners hun periode van lockdown doorkomen, vertelde Zeeman aan Cyclingnews. “We moeten kijken of ze klaar zijn om hun hoogste niveau te bereiken tijdens de Tour.” Eerder uitte Tom Dumoulin zijn bezorgdheid over het ontbreken van een hoogtestage in zijn voorbereiding.

Maar de ambitie van Jumbo-Visms blijft volgens Zeeman dezelfde: de Ronde van Frankrijk winnen met een van de drie klassementsrenners: Roglic, Dumoulin of Kruijswijk. “Onze selectie is nog niet definitief, maar normaal zal daar heel weinig aan veranderen.”