Merijn Zeeman: ‘Rechtstreeks duel Roglic/Pogacar voorkomen’

Jumbo-Visma gaat er alles aan doen om de komende Tour de France niet te laten uitlopen op een rechtstreeks duel tussen Primoz Roglic en Tadej Pogacar. Vorig jaar werd de Tour een tweestrijd tussen beide Slovenen. Op de voorlaatste dag wist Pogacar de tot op dan ongenaakbaar koersende Roglic uit de gele trui te rijden. In de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles wist de 21-jarige Pogacar liefst 1’56 op zijn landgenoot te pakken.

“Het voorjaar van 2021 is een bevestiging geworden van de Tour de France van vorig jaar. Het is andermaal duidelijk geworden dat Primoz Roglic en Tadej Pogacar elkaar niet veel ontlopen”, vertelt Zeeman in een grote reportage in de Zomergids van RIDE Magzine over hoe je Tadej Pogacar in de komende Ronde van Frankrijk moet verslaan. In dit verhaal komen diverse hoofdrolspelers aan bod.

“Roglic en Pogacar zijn fantastische renners die op veel terreinen voor de hoofdprijzen strijden”, vervolgt Zeeman. “Ik denk dat Pogacar in Brest van start gaat als de gedoodverfde favoriet om de Tour de France te winnen. Wij zullen iets moeten bedenken zodat de Tour niet beslist wordt in een rechtstreeks duel tussen Primoz en Tadej. We nemen een groot risico wanneer het een man-tegen-man gevecht wordt. Dat moeten we zien te voorkomen. Dan is er immers een aanzienlijke kans dat Pogacar opnieuw de Tour wint.”

Ook Roglic sluit zich in dit verhaal in RIDE Magazine hierop aan: “Hopelijk hoef ik hem niet te verslaan in de tijdrit op de voorlaatste dag. Wanneer hij op die dag andermaal de wattages van La Planche des Belles Filles trapt, dan is hij veel te snel. We moeten plezier op de fiets maken. Hij is de titelverdediger en moet opnieuw bewijzen dat hij de Tour kan winnen. Daar moeten we ons voordeel uit halen. Alle ogen zullen op hem gericht zijn. Ik kan daardoor zonder enige druk van start gaan.”

