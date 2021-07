Merijn Zeeman: “Podium Parijs is nu echt heel realistisch”

Na de bergetappe naar de Col du Portet is het eindpodium op de Champs-Élysées nu echt heel realistisch voor Jonas Vingegaard. Dat zei sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma na de driestrijd van zijn Deense renner met Tadej Pogačar en Richard Carapaz.

Genoten had Zeeman van de Pyreneeënetappe naar de Col du Portet en het optreden van zijn renner, die uiteindelijk als tweede over de streep kwam. “Natuurlijk, als je zo dichtbij bent, dan is er een klein hoopje nog dat Jonas Pogačar nog voorbij zou sprinten, maar dat hij hier een grote slag slaat voor het podium en nog terugkomt bij Carapaz is een geweldige prestatie. Dat is echt genieten voor ons.”

Volgens Zeeman heeft Vingegaard laten zien dat hij na Pogačar de sterkste is in de Tour. De Deen kwam in 2019 binnen bij de Nederlandse ploeg en sindsdien zag de sportief directeur zijn renner steeds beter worden. “Zijn coach Tim Heemskerk werkt heel intensief met hem samen en heeft het laatste jaar ook op het mentale vlak veel met Jonas gewerkt. Als je zo’n jongen binnen het team dan steeds beter wordt en het dan op dit podium dit laat zien, zijn wij daar heel trots op.”

Podium

Met nog vier etappes te gaan is het podium plots heel realistisch, zegt Zeeman. “Morgen hebben we nog een heel zware Pyreneeënrit en zaterdag de tijdrit. We zijn vol vertrouwen en de spirit in de ploeg is geweldig. Zo riep Wout van Aert nog in zijn oortje naar Jonas om hem aan te moedigen en stuurde Stevie (Steven Kruijswijk, red.) net nog een berichtje dat hij zo baalt dat hij eruit is en dat hij erin gelooft dat Jonas het gaat doen. Dat is ontzettend leuk werken voor ons als coaches.”

“We hebben onze tegenslagen en teleurstellingen gehad en er zitten na vandaag vier mannen thuis, en met het uitvallen van Primož was dat een heel harde klap. Alleen uiteindelijk is topsport ook weer strategie bepalen, nieuwe doelen stellen en zorgen dat je daarvoor wilt gaan. Daar zijn wij denk ik heel goed in geslaagd. Dat is prachtig om mee te maken. Jonas is een geweldige renner en is nog lang niet uitgegroeid. Die kunnen we de komende jaren bij de wereldtop zetten.”

