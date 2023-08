vrijdag 25 augustus 2023 om 10:46

Merijn Zeeman noemt dopingzaak Michel Hessmann pijnlijk: “Als mens verdient hij onze steun”

Jumbo-Visma werd ruim een week geleden opgeschrikt door een positieve dopingtest van Michel Hessmann. Sportief directeur Merijn Zeeman heeft in Trouw voor het eerst gereageerd op de dopingzaak van de 22-jarige Duitser, bij wie sporen van een vochtafdrijvend middel zijn aangetroffen. “Het was een grote schok toen ik van de positieve test hoorde”, vertelt Zeeman.

“Pijnlijk”, noemt de ploegleider van Jumbo-Visma het ook. “Een bericht waarvan wij als ploeg en ik als coach hadden gehoopt dat we dat nooit zouden krijgen. We willen juist een voorbeeldrol vervullen als het gaat om antidopingbeleid.”

Het onderzoek naar de plaspil, die is aangetroffen in de test van Hessmann, loopt nog. Zeeman en de ploeg kunnen daar lopende het onderzoek geen informatie over geven. Wel heeft de sportief directeur sindsdien veel contact met de jonge Duitser.

“We zijn er volop mee bezig, dat moge duidelijk zijn. Daarbij is de mens Michel voor ons net zo belangrijk. Als mens verdient hij onze steun. Vergis je niet, dit gaat om een 22-jarige atleet, zijn hele wereld is compleet ingestort. Ook dat mentale gedeelte houden we in de gaten.”

Door de positieve test van Hessmann wordt de naam Jumbo-Visma wel gelinkt met een dopingzaak. Dat merkt Zeeman ook. “Deze test slaat harder op ons terug omdat we zoveel succes hebben”, geeft hij aan.

Maar hij kijkt niet anders aan tegen de prestaties van het team. “Moet ik straks minder trots zijn als we misschien drie grote rondes hebben gewonnen? Omdat een jonge renner mogelijk een fout heeft gemaakt? Dat is uiteindelijk aan de buitenwereld. Niet aan mij. Alles valt en staat met de uitkomsten van het onderzoek en die kennen we nog niet.”