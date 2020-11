Merijn Zeeman na tweede Vuelta-zege Primoz Roglic: “We willen meer”

Jumbo-Visma kan terugkijken op een zeer succesvol 2020, met onder meer de eindzege in de Vuelta a España en een tweede plek in de Tour de France. Merijn Zeeman ziet dat Jumbo-Visma in de grote rondes is uitgegroeid tot een succesformatie, maar de honger is zeker nog niet gestild.

Afgelopen zondag mocht Primož Roglič in het centrum van Madrid de laatste rode trui in ontvangst nemen als eindwinnaar van de Vuelta a España. Voor de 31-jarige Roglič is dit een zege op zich, ondanks zijn pijnlijke nederlaag in de voorbije Ronde van Frankrijk, zo liet de ronderenner weten na afloop van de Vuelta.

Sportief directeur Merijn Zeeman is onder de indruk van de mentale weerbaarheid van Roglič, zo laat hij weten in gesprek met Cyclingnews. “Vorig jaar begon hij na een goede voorbereiding fris aan de Vuelta, maar dit jaar kende hij voor de ronde de grootste teleurstelling (doelt op het mislopen van de Tourzege, red.) uit zijn carrière.”

Bewondering

“En toch slaagt hij erin om vervolgens een monument en een grote ronde te winnen. Ik vind dat echt remarkable. Ik had al veel respect voor hem en het is echt een privilege om deel uit te maken van zijn reis. Hij trekt naar wedstrijden en is nog altijd niet uitgeleerd. Hij leert constant bij en heeft ook de motivatie om telkens beter te worden. Hij is echt een voorbeeld en is mentaal heel erg sterk.”

Roglič werd dit jaar dus in extremis uit de gele leiderstrui gereden, maar Zeeman blijft geloven in die nog ontbrekende Tourzege. “Natuurlijk is het voor Primož mogelijk om de Tour te winnen. Hij zal ook in de komende jaren op de toppen van zijn kunnen presteren, maar we zullen moeten opboksen tegen sterke concurrenten. Het zal een hevig gevecht worden.”

Leerproces

Ook de ploeg Jumbo-Visma is nog niet uitgeleerd, zo laat Zeeman weten. “Dit is voor ons ook een nieuwe situatie. We leerden vorig jaar al hoe je een wedstrijd moet controleren, maar het is en blijft een leerproces en we worden ook steeds beter in het controleren van koersen. We zijn er echter nog niet en het is belangrijk om nog beter te worden.”

“Als dat lukt, zullen we ook in de toekomst vechten om de eindzege in grote rondes. We hebben nu twee Vuelta-zeges op zak, maar we willen meer.”