Primoz Roglic wint weer Vuelta: “Onmogelijk te vergelijken”

Primož Roglič heeft genoten van zijn tweede zegetocht richting Madrid. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma wist vandaag voor de tweede keer op rij de Vuelta a España op zijn naam te schrijven. “Het is onmogelijk om ze te vergelijken”, blikt hij terug.

“We hebben ervan genoten om hier Madrid in te rijden”, zegt Roglič. “Dit was de laatste rit die we nog moesten doen en we hebben het succesvol afgerond. Het is mooi om het seizoen zo af te sluiten.”

‘Ik heb nog wat uitdagingen’

Volgens de 31-jarige Roglič is dit een zege op zich. “Het is altijd mooi als je wint, en een overwinning is ook altijd heel moeilijk. Het is onmogelijk om de Vuelta-zeges te vergelijken, daarom ben ik super blij dat ik gewonnen heb en dat ik het jaar zo af kan sluiten”, geeft hij aan.

Eerder dit seizoen wist de Sloveen ook al tweede te worden in de Tour de France. Hij noemt zichzelf desondanks niet de beste groteronderenner van het peloton. “Ik weet dat niet. Ik was de beste in deze Vuelta, dat is zeker. Er zijn ook nog steeds wat wedstrijden die ik niet gewonnen heb, dus ik heb nog wat uitdagingen”, zegt hij ambitieus. “Maar vandaag gaan we deze zege vieren.”