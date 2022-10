Ralph Denk: “We gaan Wilco Kelderman missen, maar ik begrijp zijn keuze voor Jumbo-Visma”

BORA-hansgrohe ziet na twee jaar Wilco Kelderman vertrekken. De ervaren klimmer kiest voor een terugkeer naar Jumbo-Visma, waar hij in het verleden ook al meerdere jaren voor uitkwam. Ralph Denk, de ploegmanager van BORA-hansgrohe, zegt dat hij het vertrek van Kelderman betreurt. “Ik wil hem bedanken voor de laatste jaren”, aldus Denk in gesprek met WielerFlits.

“Het was moeilijk voor ons toen we hoorden dat hij zou vertrekken, want we hebben een goede band met Wilco. Ik ben hem super dankbaar voor wat hij gedaan heeft voor de ploeg, maar ik begrijp zijn transfer ook wel”, zegt de Duitse teambaas. “Hij is natuurlijk een Nederlander en zit in de herfst van zijn carrière. Hij gaat naar zijn oude ploeg, waar hij begonnen is als prof, en ik denk dat hij zijn loopbaan daar ook zal afsluiten. We gaan hem missen, maar we hebben alle respect voor zijn keuze.”

Naast dat Kelderman vijfde werd in de Tour de France van 2021, was hij ook in de door Jai Hindley gewonnen Giro d’Italia erg belangrijk. Kelderman nam veel jonge renners bij de hand volgens Denk. “Ik herinner mij de Turijn-etappe tijdens de Giro. Dat was een fantastische rit voor onze ploeg. Niet iedereen was overtuigd, maar Wilco was degene die jonge renners als Matteo Fabbro en Giovanni Aleotti overtuigde om mee te doen met het plan. Hij was heel belangrijk voor ons en we gaan hem proberen te vervangen, maar het is een groot gemis.”

‘Grote ronde winnen was tussentijds doel’

Kelderman maakte, samen met Hindley, Aleksandr Vlasov, Emanuel Buchmann en Sergio Higuita, deel uit van de kern van kopmannen die zich focusten op het rijden van grote rondes. “We hebben onze interne strategie veranderd vorig jaar. Na het vertrek van superster Peter Sagan hebben we een nieuwe structuur opgezet binnen de ploeg. Het was een tussentijds doel om een grote ronde te winnen. We hebben dat al meteen in de eerste grote ronde gedaan en dat maakt ons trots”, zegt ploegbaas Denk.

“Maar om eerlijk te zijn is het niet makkelijk om dat te bewijzen. Dat weten we, en onze missie is om onszelf te bewijzen. We moeten er staan op topniveau en dat is een missie die we overbrengen op onze renners”, gaat hij verder. Maar als het winnen van een grote ronde een tussentijds doel is, wat is dan het einddoel? “Het is altijd een droom van mij om de Tour te winnen. Ik ben al twintig jaar manager van een wielerploeg en dat is het grote doel. We hebben de op een na grootste ronde van drie weken al gewonnen, dus er is bijna niet meer te winnen.”

“Onze strategie staat nog steeds en is niet veranderd. We hebben de contouren duidelijk staan. De grote rondes hebben, vooral in Duitsland, een grote reputatie. Meer dan de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Het levert ook meer mediawaarde op, dus daarom zijn we deze weg ingeslagen. En hopelijk kunnen we successen zoals in de Giro blijven herhalen.”

Uitbreiding klimkern

BORA-hansgrohe heeft volgens onze informatie interesse in Daniel Felipe Martínez, maar de Colombiaanse klimmer heeft voor 2023 nog een contract bij INEOS Grenadiers. Volgens Ralph Denk is het niet nodig om die klimkern met kopmannen nog verder uit te breiden. “We hebben veel goede klimmers in de ploeg, zoals Lennard Kämna. Wat hij deed in het voorlaatste etappe van de Giro… Hij was bepalend toen we Carapaz losten. We hebben ook nog Patrick Konrad en Max Schachmann. Als we al die jongens op hun beste niveau kunnen krijgen, dan hebben we een super sterk team.”