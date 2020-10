Giro 2020: Tao Geoghegan Hart kroont zich tot eindwinnaar, Kelderman derde

Tao Geoghegan Hart mag zich eindwinnaar noemen van de Giro d’Italia 2020. De 25-jarige Brit van INEOS Grenadiers wist in de slottijdrit naar Milaan Jai Hindley uit de roze leiderstrui te fietsen. Hindley moet na drie weken koers genoegen nemen met de tweede plek, Wilco Kelderman finisht als derde. De laatste dagzege ging naar topfavoriet Filippo Ganna.

De Giro d’Italia 2020 werd vandaag beslist op de slotdag naar Milaan. Geen champagnerit en lachende fotomomenten tijdens de etappe, maar een tijdrit van ruim 15 kilometer op het scherpst van de snede. Jai Hindley of Tao Geoghegan Hart: wie kroonde zich vandaag tot eindwinnaar van de Ronde van Italië? Voor een antwoord op die vraag moesten we nog even wachten.

Het startpodium stond in Cernusco sul Naviglio, een plaatsje ten oosten van Milaan. Het ging vervolgens over rechte, brede en goed geasfalteerde wegen naar het centrum van Milaan. Op de Via Padova werden de enige tussentijden opgemeten. Om 13.40 uur ging de eerste renner van start met Jonathan Dibben, de Britse renner van Lotto Soudal en de rode lantaarn in deze Giro.

Specialisten komen al vroeg in actie

Dibben wist geen toptijd te realiseren na ruim vijftien kilometer. Met een eindtijd van 19:29 sloot de renner de Giro d’Italia af. De eerste richttijd werd neergezet door Matthias Brändle. De Oostenrijkse tijdritspecialist van Israel Start-Up Nation kwam tot 18:27, maar Alex Dowsett was niet veel later nog eens vier seconden sneller dan zijn ploegmaat. Ook Arnaud Démare (18:54) reed in zijn paarse puntentrui een prima tijdrit.

Dowsett won eerder deze Giro al een etappe naar Vieste, maar mocht vandaag al snel zijn winstambities opbergen. Miles Scotson zette de snelste tussentijd neer na goed tien kilometer en wist dit moeiteloos door te trekken richting de finish: 17:57. Intussen waren ook Victor Campenaerts en Mikkel Bjerg, twee hyperspecialisten, bezig aan hun tijdrit. De Belg van NTT Pro Cycling stelde dit keer zeker niet teleur.

Campenaerts zet een scherpe tijd neer

Campenaerts bleek aan het meetpunt zes seconden sneller dan Scotson en ook in het tweede deel van de tijdrit was de werelduurrecordhouder goed onderweg. Bjerg stelde dan weer teleur aan het tussenpunt. Aan de streep bleek het verschil tussen Scotson en Campenaerts negen seconden in het voordeel van de Antwerpenaar. Campenaerts mocht dus plaatsnemen in de hot seat, maar moest nog wachten op de binnenkomst van enkele tijdritkleppers.

Zo was Josef Černý, de ritwinnaar in Asti, bezig aan zijn tijdrit. De Tsjechische hardrijder van CCC bleek op het Piazza del Duomo echter twaalf seconden langzamer dan Campenaerts. Om 14.52 uur werd er vervolgens geschakeld naar het startpodium in Cernusco sul Naviglio, aangezien wereldkampioen en topfavoriet Filippo Ganna op het punt stond om aan zijn tijdrit te beginnen. En de tegenstand wist al snel hoe laat het was.

Wereldkampioen Ganna maakt favorietenstatus waar

De oersterke Italiaan wist als huizenhoge favoriet namelijk een kanontijd te realiseren in Milaan. De renner van INEOS Grenadiers bleek aan het tussenpunt al twintig seconden sneller dan Campenaerts en aan de streep was het verschil opgelopen tot een halve minuut. Ganna wist met een tijd van 17:16 de lat bijzonder hoog te leggen voor zijn ploeggenoot Dennis, die om 15.17 uur begon aan zijn tijdrit.

De man die zoveel indruk maakte in de laatste bergetappes bleek echter niet in staat om Ganna te bedreigen. Aan de streep moest Dennis, zelf ook tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden, 32 seconden toegeven op zijn Italiaanse ploegmakker. De Australiër bleek zelfs een fractie langzamer dan Campeanerts. Geen enkele renner kwam meer in de buurt van de tijd van Ganna, die in zijn eerste grote ronde meteen vier etappes wist te winnen.

Tijden klassementsrenners na het tussenpunt (10,3 kilometer)

João Almeida (Deceuninck-Quick-Step) – 11:54

Wilco Kelderman (Team Sunweb) – 12:02

Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers) – 12:06

Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) – 12:22

Pello Bilbao (Bahrain McLaren) – 12:24

Jai Hindley (Team Sunweb) – 12:28

Patrick Konrad (BORA-hansgrohe) – 12:28

Fausto Masnada (Deceuninck-Quick-Step) – 12:31

Jakob Fuglsang (Astana) – 12:36

Strijd om de eindzege, Hart is de grote winnaar

Na de binnenkomst van Dennis werd de focus verlegd naar de strijd tussen de klassementsrenners. Hermann Pernsteiner was de eerste renner uit de top-10 die van start ging, maar het was vooral uitkijken naar de start van Wilco Kelderman en de twee renners die voor de eindzege streden: Tao Geoghegan Hart en Jai Hindley. We moesten wachten op de tussentijden voor een eerste indicatie.

Richting het eerste meetpunt leek Hart langzaam uit te lopen op Hindley en dit werd bevestigd na iets meer dan tien kilometer. De Brit bleek liefst 22 seconden sneller dan de Australiër en wist in het vervolg van de tijdrit alsmaar verder uit te lopen. Echt spannend werd het dus niet voor de eindzege. Hart wist als tweede Brit (na Chris Froome in 2018) de Ronde van Italië te winnen.

Hindley finishte uiteindelijk als tweede in de Giro, op 39 seconden van eindwinnaar Hart. Wilco Kelderman reed een prima tijdrit en wist zonder problemen als derde te eindigen in deze Giro. Revelatie Almeida wist Pello Bilbao nog voorbij te steken in het klassement en finisht als vierde. Fuglsang, Nibali, Konrad, Masnada en Pernsteiner maken de top-10 vol.