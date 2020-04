Merijn Zeeman: “Het geeft hoop, maar moeten virus niet weer verspreiden” woensdag 15 april 2020 om 18:30

Merijn Zeeman is blij met de nieuwe kalender van de UCI. De wielerunie maakte vandaag onder meer bekend dat de Tour de France met twee maanden wordt uitgesteld. “Het geeft hoop en een doel om naartoe te werken”, aldus Zeeman in gesprek met het AD. De sportief directeur plaatst echter nog wel enkele vraagtekens.

De Internationale Wielerunie heeft bekendgemaakt dat de Ronde van Frankrijk is uitgesteld en zal plaatsvinden van 29 augustus tot en met 20 september, gevolgd door het WK wielrennen, de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Ook de vijf monumenten krijgen een plek op de nieuwe kalender. Het is alleen nog onduidelijk wanneer de renners weer kunnen koersen.

“Niemand weet het. Het is natuurlijk niet alleen de Internationale Wielerunie die beslist, het gaat ook om overheden”, aldus Zeeman. “We laten het nieuws eerst even op ons inwerken. Het belangrijkste is dat een instantie aangeeft dat er weer sport bedreven kan worden. Daar zijn we heel erg blij mee. Het geeft hoop.”

Vraagtekens

Zeeman is blij dat de Tour met twee maanden is uitgesteld. “Niet iedere renner kon zich op dezelfde manier voorbereiden. Dat was een zorg. Hier in Nederland mogen we nog naar buiten, maar in Frankrijk, Spanje en Italië mag dat niet.” De sportief manager hoopt dat er voor de Tour weer sprake is van een ‘level playing field’.

Zeeman is tevreden nu er meer duidelijkheid is, maar er is geen sprake van een hosannastemming. “De volksgezondheid heeft prioriteit. Wij moeten als wielerpeloton het virus niet weer verspreiden. We hebben ook het eventueel testen van renners op de agenda gezet. Je bent gewend om te gaan met media en publiek, hoe gaat dat straks?”