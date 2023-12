woensdag 20 december 2023 om 19:52

Merijn Zeeman grijpt naast titel Sportcoach van het Jaar

Merijn Zeeman is geen Sportcoach van het Jaar geworden. De sportief directeur van Jumbo-Visma was genomineerd voor de titel, maar op het Sportgala, dat georganiseerd wordt door NOS en sportkoepel NOC*NSF, bleek de prijs naar roeibondscoach Eelco Meenhorst te gaan.

Zeeman was een van de vier kandidaten voor de titel Sportcoach van het Jaar. Zijn concurrenten waren Laurent Meuwly (atletiekcoach van onder meer Femke Bol), Evangelos Doudesis (bondscoach waterpolovrouwen) en dus Eelco Meenhorst, die met zijn roeiers de eerste plaats behaalde in het medailleklassement op het EK. De winnaar werd deels bepaald door de digitale stemmen van andere coaches. Al die stemmen telden voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjury telden voor de andere 50 procent mee.

Het voorbije wielerjaar was ongekend succesvol voor Jumbo-Visma, en dus ook voor Zeeman. De Nederlandse formatie won met Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss achtereenvolgens de Giro d’Italia, de Tour de France en de Vuelta a España. Toch bleek het niet genoeg voor Zeeman, die de sportieve leiding in handen had, om uitgeroepen te worden tot Sportcoach van het Jaar. Die eer was weggelegd voor Meenhorst.