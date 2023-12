woensdag 20 december 2023 om 20:11

Mathieu van der Poel verslaat Max Verstappen in strijd om titel Sportman van het Jaar

Mathieu van der Poel is op het NOS|NOC*NSF Sportgala uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. De Nederlander haalde het voor de andere twee genomineerden: Formule 1-coureur Max Verstappen, die de titel al drie keer pakte, en baanwielrenner Harrie Lavreysen.

De uitslagen van de verkiezing tot Sportman van het Jaar werden bekendgemaakt op het Sportgala van NOC*NSF en de NOS. De winnaar werd deels bepaald door de digitale stemmen van andere sporters. Al die stemmen telden voor 50 procent mee, de stemmen van de vakjury telden voor de andere 50 procent mee.

Prestaties Van der Poel en Lavreysen

Mathieu van der Poel werd dit jaar wereldkampioen op de weg na een heroïsche zegetocht door Glasgow, waarbij hij ondanks een valpartij solo de overwinning greep. Eerder in het jaar had hij ook al het WK veldrijden en monumentale klassiekers Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix gewonnen.

Harrie Lavreysen was de sprintkoning van het jaar in het baanwielrennen. In Glasgow won hij WK-goud op de sprint en de teamsprint, terwijl hij in Grenchen drie keer Europees kampioen werd op de onderdelen sprint, keirin en teamsprint.

Geen vierde titel voor Max Verstappen

Max Verstappen werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de Formule 1 en boekte maar liefst negentien GP-zeges, van de 22 wedstrijden die verreden werden. In 2016, 2021 en 2022 ontving hij de prijs voor Sportman van het Jaar, maar dit jaar moet hij die titel dus aan Mathieu van der Poel laten.