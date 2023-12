woensdag 20 december 2023 om 20:02

Jumbo-Visma moet titel Sportploeg van het Jaar laten aan estafettevrouwen

Jumbo-Visma is geen Sportploeg van het Jaar geworden. De Nederlandse wielerformatie was een van de drie genomineerde teams, maar zag de prijs naar de estafetteploeg op de 4×400 meter bij de vrouwen gaan.

Voor Jumbo-Visma was 2023 een topjaar. In totaal won Jumbo-Visma het afgelopen seizoen overigens 69 wedstrijden, meer dan welke andere formatie in het peloton. De ploeg zorgde bovendien voor een unieke prestatie door achtereenvolgens de Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España te winnen. Dat deed het overigens met drie verschillende renners: Primož Roglič, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss, die in de Vuelta ook nog eens alle plaatsen van het eindpodium bezetten.

Het was echter niet genoeg voor de titel Sportploeg van het Jaar. Die eer ging dus naar de estafetteploeg op de 4×400 meter bij de vrouwen, die goud won op het WK atletiek. Zij wonnen net als vorig jaar de verkiezing, zo bleek tijdens het Sportgala van NOS en sportkoepel NOC*NSF. Voor Jumbo-Visma en de ook genomineerde waterpolovrouwen (eveneens goud op het WK) restten de ereplaatsen.

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, was tevens genomineerd voor de titel Sportcoach van het Jaar. Hij greep ook naast die prijs, die naar roeibondscoach Eelco Meenhorst ging. Toch was er wel wielersucces op het Sportgala. Mathieu van der Poel werd namelijk uitgeroepen tot Sportman van het Jaar.