Memorial Rik Van Steenbergen gaat voor tweede jaar op rij niet door

De Memorial Rik Van Steenbergen gaat net als vorig seizoen niet door. Door de afgelasting wordt het Kampioenschap van Vlaanderen, die later vandaag rond het West-Vlaamse Koolskamp wordt verreden, automatisch de laatste manche van de Bingoal Cycling Cup.

Ook vorig seizoen werd de Memorial Rik Van Steenbergen, die is vernoemd naar de voormalige Belgische wielrenner Rik Van Steenbergen, van de kalender gehaald. De organisatie wilde toen tijdens de coronapandemie geen enkel risico nemen met betrekking tot het virus. “Dit is uitstel en geen afstel”, verzekerde burgemeester Kristof Hendrickx van Arendonk destijds. “Een koers ter nagedachtenis aan Rik Van Steenbergen hoort thuis in Arendonk.”

Door de afgelasting blijft Dries De Bondt nog een jaar langer de laatste winnaar van deze koers. De Belgische renner was in 2019 na tweehonderd kilometer de beste van een kopgroep met vier man, die de hele dag de koers kleurde. Zijn ploeggenoot bij Corendon-Circus Jimmy Janssens maakte het feest compleet door tweede te worden. De twee Nederlanders Piotr Havik en Oscar Riesebeek werden derde en vierde.