Merlier verslaat Cavendish en Groenewegen in Memorial Rik Van Steenbergen

Tim Merlier heeft in afscheid genomen als renner van Alpecin-Deceuninck, zoals hij zelf vooraf hoopte. De Belg won zondag de Memorial Rik Van Steenbergen. De Belgisch kampioen klopte in de massasprint Mark Cavendish en Dylan Groenewegen.

De Memorial Rik Van Steenbergen werd in 2020 en 2021 niet verreden, maar stond nu weer op de kalender. Het parcours was ditmaal 175 kilometer lang. Eerst werd tweemaal een lange lus verreden, daarna volgenden vier korte rondes in en rond Arendonk. Onderweg lagen geen noemenswaardige obstakels: het parcours was biljartvlak.

Kopgroep van zeven

Nadat het startschot klonk, zagen we een groot gevecht om in de vlucht van de dag te komen. Uiteindelijk slaagden zeven renners erin om weg te komen: Sébastien Grigard, Roger Kluge (Lotto Soudal), Joyce Colin (Human Powered Health), Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise), Stijn Daemen (BEAT Cycling), Thijs De Lange (Metec-Solarwatt) en Nick Van der Meer (Volkerwessels). Na de twee lange rondes hadden zij een voorgift van twee minuten.

Vooraan het peloton zagen we onder anderen Alpecin-Deceuninck, dat in functie van Tim Merlier de koers controleerde. Ook Quik-Step-Alpha Vinyl (in dienst van Mark Cavendish) en BikeExchange-Jayco (Dylan Groenewegen) deden hun portie van het werk. Aldus hadden de vluchters nooit een reële kans om het te halen. Ze bleven nog lang vooruit, maar bij het ingaan van de laatste ronde – met nog twaalf kilometer te gaan – was de algemene hergroepering een feit. We kregen een massasprint.

Merlier klopt Cavendish

Mark Cavendish ging die sprint van vroeg aan en hield lang stand, maar uiteindelijk kwam Tim Merlier er voorbij. De Belgisch kampioen pakte de zege. Cavendish moest genoegen nemen met de tweede plek, Dylan Groenewegen werd derde.