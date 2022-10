Mark Cavendish sluit af met tweede plaats: “Teleurgesteld dat ik niet kon winnen”

Mark Cavendish heeft zijn tweede periode in dienst van Patrick Lefevere afgesloten met een tweede plaats. In de Memorial Rik Van Steenbergen moest de Britse kampioen alleen Tim Merlier voor zich dulden. “Ik ben teleurgesteld dat ik niet mijn laatste koers voor Quick-Step Alpha Vinyl kon winnen”, aldus Cavendish na afloop.

Sprintloods Bert Van Lerberghe zette Cavendish in de laatste kilometer af, waarna alleen Merlier sneller bleek dan de Brit. “Toch ben ik trots op de jongens en de manier waarop we gekoerst hebben”, zegt Cav op de ploegsite. “We waren sterk vandaag en de lead-out was prima. Ik wilde graag voor de jongens winnen, maar het zat er niet in.”

Na twee seizoenen, en eerder al een periode van drie jaar, vertrekt Cavendish weer bij Lefevere. Soudal-Quick-Step (zo heet de ploeg in 2023) gaat volgend jaar verder met sprintkopmannen Fabio Jakobsen en Tim Merlier. Voor Cavendish is geen plek. Hij wordt voor 2023 stevig gelinkt aan het nieuwe project van B&B Hotels-KTM dat gesteund wordt door de stad Parijs.

Keisse sluit af in stijl

Ook Iljo Keisse zwaaide af. Definitief als wegwielrenner, wel te verstaan. “Het was mooi dat ik vandaag het peloton nog kon leidden”, zegt hij. “Ik denk dat ik mijn job gedaan heb zoals ik die de afgelopen dertien jaar deed binnen de ploeg. Het was een emotionele dag, maar aan de andere kant ben ik blij dat het er op zit. Ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk in mijn leven, dit hoofdstuk heeft nu lang genoeg geduurd.”

“Ik heb de Zesdaagse van Gent en een speciaal event in november nog op mijn agenda staan. Ik voel me nu al emotioneel worden als ik aan dat laatste denk. Dat event vindt plaats in het Kuipke en wordt mijn laatste optreden in competitie. Iedereen die iets voor mij betekend heeft, is daar. Daarna kijk ik er naar uit om de rol van ploegleider te gaan vervullen”, aldus Keisse.