Meisen zegeviert in veldrit Pétange, Majerus is Bakker de baas bij de vrouwen

Marcel Meisen heeft zaterdag in Luxemburg de Grand Prix Garage Collé Pétange op zijn naam geschreven. De Duitser bleef op Nieuwjaarsdag de Fransen Joshua Dubau en Fabien Doubey voor. Bij de vrouwen ging de zege naar thuisfavoriete Christine Majerus, de Nederlandse Manon Bakker eindigde als tweede.

De meeste veldrittoppers trokken op Nieuwjaarsdag naar Baal voor de Grote Prijs Sven Nys, maar ook in Luxemburg stond er een veldrit op het programma. Bij de mannen stonden er enkele subtoppers aan de start en uiteindelijk bleek Meisen over de betere benen te beschikken. De Duitse kampioen verwees Dubau en Doubey naar de meest ondankbare ereplaatsen.

Het is voor de 32-jarige Meisen, die sinds het nieuwe jaar uitkomt voor de continentale Duitse formatie Stevens, zijn derde zege van dit veldritseizoen. Meisen won eerder al een cross in het Duitse Lützelbach en de Ciclocross del Ponte Fae’ di Oderzo in Italië.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar Christine Majerus. De 34-jarige Luxemburgse bleek te sterk voor de Nederlandse Manon Bakker. De nummer drie in de daguitslag, de nog altijd maar 16-jarige Belgische Xaydee Van Sinaey, finishte op meer dan twee minuten van winnares Majerus. Joyce Vanderbeken werd zesde, Elodie Kuijper kwam als achtste over de finish.