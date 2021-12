Duits kampioen Meisen naar Continental-niveau, Richeze zwaait waarschijnlijk af

Op het einde van het jaar nog twee nieuwtjes op transfergebied. De vermaarde sprintaantrekker Maximiliano Richeze (38) zet waarschijnlijk een punt achter zijn carrière, nadat UAE Emirates besloot zijn contract niet te verlengen. Huidig Duits kampioen veldrijden Marcel Meisen trekt op zijn beurt van Alpecin-Fenix naar Continental-niveau. Ook zijn contract liep af.

“Ik wil graag nog een jaar doorgaan”, vertelt de Argentijn aan Diario de Cuyo uit diens eigen land. “Ik voel me nog goed. Maar als ik geen team vind en moet stoppen, dat heb ik daar ook vrede mee. Een jaar extra helpt me om me voor te bereiden op mijn wielerpensioen, want ik geloof dat een renner dat zelf in de hand moet hebben. Al ben ik wel blij met mijn carrière, want ik heb al mijn dromen kunnen vervullen. Ik heb geen spijt van wat ik gedaan heb, want ik heb fysiek altijd alles gegeven.”

Opvallend: Richeze wil alleen voortdoen op WorldTour-niveau. “Ik heb ook met teams gesproken”, geeft hij aan. “Op mijn leeftijd heb je heldere doelen nodig om te trainen en om het goed te doen. Op een lager niveau zou ik mijn wil en moraal verliezen. Tien jaar geleden was ik die uitdaging graag aangegaan, omdat ik toen nog zo veel mogelijk wilde fietsen. Nu maakt één jaar meer of minder niet uit, het zal mijn leven niet meer veranderen. Maar als het aan mij ligt, stop ik nu nog niet met wielrennen.”

Meisen doet stap terug

Marcel Meisen heeft zijn carrière wel weten te verlengen. Zijn contract bij het Belgische ProTeam Alpecin-Fenix werd niet verlengd en dat betekent dat de 32-jarige crosser – in 2020 ook Duits kampioen op de weg – na bijna tien jaar vaste dienst vertrekt bij de gebroeders Roodhooft. In 2012 sloot Meisen zich namelijk aan bij BKCP-Powerplus. Behoudens een uitstapje van anderhalf jaar bij Kuota-Lotto, reed hij tot nu bij een van de Belgische teams van het duo. Meisen tekent bij Stevens.

Dat is een Duitse ploeg uit Hamburg, die voor komend jaar een Continental-licentie heeft aangevraagd. Meisen zal vanaf 1 januari in zijn Duitse kampioenstrui te zien zijn bij Stevens. “Ik ben onder de indruk van hun toewijding aan het veldrijden en de manier waarop het team haar sporters als familie aanziet. Ik richt me nu op de wedstrijden die eraan komen in januari, met het WK in de Verenigde Staten als hoogtepunt. Daar wil ik nog eenmaal mijn voetdruk achterlaten”, stelt Meisen bij Rad-Net.