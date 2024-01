Nick Doup • donderdag 18 januari 2024 om 16:03 donderdag 18 januari 2024 om 16:03

Mees Hendrikx zoekt wanhopig nieuwe ploeg: “De hoop begint langzaam weg te sijpelen”

Interview Mees Hendrikx was in 2022 nog winnaar van de Wereldbeker bij de beloften. In 2020 stond hij op het WK-podium in de U23-categorie en hij was twee jaar geleden nog winnaar van het brons op het NK veldrijden bij de elites. Nu loopt Hendrikx op 23-jarige leeftijd uit zijn contract bij Crelan-Corendon en moet hij op zoek naar een nieuwe ploeg. Een zoektocht die moeizaam verloopt, vertelt hij aan WielerFlits.

Op het NK veldrijden van zondag in Hoogeveen werd hij zesde. Ruim achter winnaar Joris Nieuwenhuis, maar niet heel ver van Ryan Kamp en Tibor Del Grosso die streden om de vierde plaats. Het begin van de race was typerend voor zijn seizoen tot nu toe, want al in een van de eerste lastige bochten werd Hendrikx aangereden en daardoor moest hij in de achtervolging. De vierde plaats lag buiten zijn bereik.

Voor Hendrikx lijkt deelname aan het WK veldrijden in Tábor ver weg, want dan moet hij nog twee keer top-16 in de Wereldbeker rijden. Na het NK was zijn gevoel goed, dus hij heeft er vertrouwen in dat hij in Benidorm én Hoogerheide mee kan doen om een plek in de top-16. Mocht dat niet lukken, dan lijkt een plek in de WK-selectie ver weg. Ook zijn hoop op een nieuw contract voor het nieuwe seizoen lijkt steeds verder weg…

Sinds wanneer weet je het?

“Het begon eind november wel door te schemeren dat de samenwerking ging stoppen. Ik heb met mijn management overlegd en zij hebben gesprekken gehad met de ploeg. De deur stond nog wel op een kier, omdat het seizoen zeker nog niet voorbij was. De kerstperiode zat er nog aan te komen namelijk. Maak je daar nog stappen, kan je nog veel goed maken. In het nieuwe jaar heb ik zelf contact gezocht en toen bleek daaruit dat de beslissing was gevallen. De samenwerking ging stoppen.”

“Dat moment kwam niet uit de lucht vallen. Je ziet het dan wel aankomen. De decemberperiode was niet beter dan de periode ervoor. Het was niet wat het had moeten zijn en dan weet je in je achterhoofd wel het antwoord al.”

Kan je er begrip voor opbrengen?

“Natuurlijk. Er staan veel jongens in de rij om die kans te grijpen. De crosswereld staat niet stil. Ze willen andere jongens ook die kans bieden. Ik heb twee jaar de kans gehad en daar heb ik niet van gemaakt wat we ervan gehoopt hadden. Dan is de sportwereld soms heel hard.”

Wat is de reden geweest die je hebt gehad, dat de ploeg je contract niet verlengt?

“Als laatstejaars belofte zag het er allemaal heel goed uit. We hebben die stap, die we verwacht hadden te maken, niet gemaakt. Daar is het om gegaan.”

Heb je voor jezelf een reden kunnen vinden waardoor het niet gelukt is?

“Ik heb wel een aantal ideeën. Ik heb twee jaar geleden, voor vorig crossseizoen, een coronabesmetting gehad. Op dat moment lag ik ook in een hoogtetent. Dat was een dubbele aanslag op mijn lichaam en we kwamen er daarná pas achter. Ik denk dat het daar een beetje begonnen is. Daar is het in de soep gelopen. Vorig jaar heb ik met rugblessures gezeten, die terugkwamen in de zomer. Daar heeft het voornamelijk mee te maken.”

En dat is ook niet 1-2-3 op te lossen dan.

“Nee, we hebben ook lang gedacht aan long covid. Het is niet makkelijk op te sporen, dat maakt het lastig. Die rugblessure kwam tijdens het seizoen, maar dan kan je ook niet makkelijk iets veranderen. Het seizoen is niet zo lang dat je er even een maand uitstapt.”

Is het ook mentaal lastig dat jongens die bij de beloften net zo goed waren als jij, dat zij wel die stap maken? Je ziet dat zij beter worden, maar voor jou lukt het dan niet.

“Je kijkt daar wel naar. Als je ziet wat voor stappen Ryan Kamp en Pim Ronhaar hebben gemaakt, en je ziet dat ik er twee jaar geleden naast stond, of zelf ervoor… En nu ben ben je er heel ver vanaf. Dat zijn dingen die je vergelijkt. Het liefst maak je de stappen als die jongens. Dan krijg je ook die vragen. Waar ligt dat dan aan? Dat is ook heel lastig om te zetten.”



Ik noem ook maar iets. Is het dat jij jouw groeicurve al hebt gehad en dat zij wel doorgroeien? Dat is voor jou van buitenaf ook lastig te zien.

“Je weet niet wat zij doen. Afgelopen zomer reed ik met Pim al wat wegwedstrijden en toen zag ik al wel dat hij weer stappen had gemaakt. Die ontbraken toen al bij mij. Is mijn groeicurve dan al bereikt? Persoonlijk denk ik van niet. Er moet meer inzitten en ik denk niet dat ik op het niveau fiets waar ik twee jaar geleden op zat. Ik denk dat er meer in moet zitten, maar ik heb vooral een vlekkeloze zomer nodig. Een goede voorbereiding, een goed plan. Dan kunnen we zeker stappen maken.”

Leidt het af dat je moet zoeken naar een nieuwe ploeg én moet presteren om te laten zien dat je iets waard bent?

“Dat is momenteel wel een afleiding. Er spelen veel gedachtes door je hoofd en je bent met meerdere zaken bezig. Je overlegt vaak met je management of er vorderingen zijn en wat de opties zijn. Ik ben met andere dingen bezig dan met waar ik bezig mee moet zijn.”

Hoe verloopt zo’n zoektocht eigenlijk? Ga je alle ploegen af?

“Ik zit zelf bij het management van Zeelo, dus zij zijn op zoek voor mij. Zij leggen connecties met de ploegen en partners. Het scheelt dat ik daar niet zelf mee bezig moet zijn, maar je bent er wel veel mee bezig…”

Alleen heb je na 1 maart nog altijd geen contract.

“Nee, dat klopt. Als je kijkt naar Ryan Kamp, dan zijn de plekjes heel zeldzaam. Dan denk ik dat we wel een probleem hebben in de cross. Als ik rond mij hoor dat op veel plekken de budgetten en de plekjes al op zijn. Dan zijn die plekken heel schaars.”

Jouw seizoen valt tegen, maar Ryan Kamp rijdt regelmatig top-10 en zelfs hij vindt geen ploeg. Er is iets mis in de cross dan, maar kan je je vinger erachter leggen? Dat jongens als jullie geen plek vinden.

“Ik zou het niet durven zeggen. Waar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start staan, daar staat massa’s volk. Dan zie je dat de cross weer leeft. We hebben ook mooie wedstrijden gezien met verschillende winnaars, maar het blijft een heel kleine volkssport. Het is Nederland-België en er horen wat andere landen bij, maar daar houdt het wel mee op. Dat is het probleem. Wat de oplossing is, zou ik ook niet weten.”

De bondscoach zei nog dat een Nederlandse commerciële crossploeg een idee is, om jongens als Ryan en jou op te vangen. Kan dat een oplossing zijn?

“Afgelopen jaar doen de Nederlanders het weer heel goed. Zowel bij de dames als bij de mannen. Dat is zeker iets waarnaar gekeken moet worden, weer een grote Nederlandse commerciële ploeg. Dat moet naar mijn idee wel mogelijk zijn.”

Heb je eigenlijk nog hoop voor volgend seizoen?

“Ehm… De hoop begint langzaam weg te sijpelen. De opties zijn heel beperkt en schaars. We gaan alles eraan doen om het mogelijk te maken. Als het eindigt, dan eindigt het. Dat zou ik heel jammer vinden. Ik zou het liefst doorgaan. Wat ik nu doe is mijn passie en mijn droom. Ik doe er alles voor, met liefde. Ik zou het jammer vinden als het stopt, maar als het zo is, dan is het zo.”

Het scenario ‘Wat als het toch niet lukt?’ hoor ik ook al in je antwoord door…

“Als het niet lukt, dan moet ik snel de knop omzetten. Dan moet ik weer gaan werken of terug naar school, of een combinatie. Dat moet ik dan bekijken. Die dingen schieten doordeweeks wel door mijn hoofd. Wat kan ik na mijn carrière doen? Ja…”

Komt het hard aan als je hoort dat veel ploegen jou niet hoeven?

“Ik denk dat het bij een aantal ploegen niet is dat ze mij niet willen, want er zijn zeker nog ploegen die perspectief in mij zien. Maar vaak krijg je te horen dat het budget op is, of dat de plekjes voor 2024 bezet zijn. Daar gaat het eerder om, dan dat ze het niet meer zien zitten in Mees Hendrikx.”

Dan is het net iets makkelijker te plaatsen voor jezelf?

“Het accepteren is op dit moment nog moeilijk. Ik zou heel graag doorgaan en we gaan daar alles aan doen. Als het écht niet lukt, dan hebben we er alles aan gedaan. Dan kan ik mij er over een paar maanden misschien bij neerleggen.”