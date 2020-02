Meer breuken voor Moschetti: mogelijk eind mei terug in training donderdag 13 februari 2020 om 09:22

Matteo Moschetti kan door een gebroken heupkom mogelijk pas in mei weer zijn trainingen hervatten. De Italiaanse sprinter van Trek-Segafredo liep de blessure op in de Ster van Bessèges. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hij nog meer botbreuken heeft opgelopen bij zijn val.

Zo is nog een breuk in zijn linker schouderblad geconstateerd en heeft Moschetti een gebroken rib. Daarnaast zijn enkele uitsteeksels van rug- en lendenwervels afgescheurd. Volgens de artsen hebben deze breuken geen invloed op het herstel van de gebroken heupkom. De heup is dinsdag zonder complicaties geopereerd.

“Deze valpartij is een grote klap voor mij, dat ontken ik niet. Maar nu de operatie succesvol is verlopen en ik groen licht heb om te revalideren, voel ik mij opgelucht”, aldus Moschetti. “Na 2019 hoopte ik het ongeluk achter mij te laten. De start van dit seizoen was om niet snel te vergeten (hij won twee wedstrijden in de Challenge Mallorca, red.), maar ik kan nu alleen maar vooruit kijken, optimistisch blijven en proactief zijn.”

Lang revalidatietraject

“De warmte en de steun van mijn naasten, allereerst mijn familie, mijn vriendin en de ploeg, geeft mij heel veel kracht. Ik wil ook graag dokter Mario Arduini en zijn team bedanken voor wat ze al hebben gedaan, en wat ze nog gaan doen voor mij”, vertelt de Italiaan, die binnen enkele dagen al zijn been mag belasten.

Volgende week zal Moschetti naar verwachting alweer rustig de fietsbeweging kunnen maken, maar daarna volgt nog een traject van vijf tot zes weken aan behandeling. Volgens ploegdokter Gaetano Daniele moet Moschetti zijn tijd nemen en is nog veel onzeker. “Mogelijk kan hij halverwege of uiterlijk eind mei zijn reguliere training hervatten”, aldus de dokter.