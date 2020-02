Matteo Moschetti aan de kant met gebroken heupkom

Matteo Moschetti staat mogelijk voor langere tijd aan de kant. Bij een valpartij in de Ster van Bessèges vandaag liep de Italiaan namelijk een breuk in de heupkom op. Dit seizoen had hij al goede vorm getoond met twee overwinningen in de Mallorca Challenge.

Moschetti had zijn seizoensstart niet gemist. Eerst versloeg hij in de Trofeo Ses Salines-Felanitx op de licht oplopende aankomst Pascal Ackermann en Jon Aberasturi, waarmee hij een lastig eerste jaar bij Trek-Segafredo wegspoelde. “Ik heb namelijk een lastig jaar achter de rug met twee valpartijen. Ik wilde mezelf echt bewijzen als iemand die koersen kan winnen.” En drie dagen later was het opnieuw raak in de Trofeo Palma.

Vervolgens reisde hij af naar de Ster van Bessèges, waar hij na twee dagen op de 21e plaats stond. Terwijl hij hoopte te hebben afgerekend met de pechduivel, was het nu opnieuw mis. In de derde etappe was Moschetti betrokken bij een zware valpartij, die een vroegtijdig einde van de Franse ronde betekende. Na afloop bleek de Italiaan een breuk in de heupkom van zijn rechterdijbeen te hebben opgelopen.

Het is nog niet bekend hoelang hij aan de kant staat. (20.16 uur)

