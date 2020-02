Matteo Moschetti is succesvol geopereerd aan gebroken heupkom dinsdag 11 februari 2020 om 16:40

Matteo Moschetti is succesvol geopereerd aan zijn gebroken heupkom, zo laat zijn ploeg Trek-Segafredo weten via social media. De Italiaanse sprinter kwam afgelopen vrijdag zwaar ten val tijdens de derde etappe van de Ster van Bessèges.

In de bewuste etappe was Moschetti betrokken bij een zware valpartij, die een vroegtijdig einde van de Franse ronde betekende. Na afloop bleek de Italiaan een breuk in de heupkom van zijn rechterdijbeen te hebben opgelopen. Na een scan op zaterdag werd duidelijk dat een operatie noodzakelijk was.

Moschetti werd vervolgens overgevlogen naar Bergamo om daar door specialist Mario Arduini geopereerd te worden. “Daarna zullen we ook weten hoeveel hersteltijd hij nodig zal hebben”, zo vertelde teamarts Gaetano Daniele enkele dagen geleden. “Wat wel zeker is, is dat het helaas lang zal duren.”

Diezelfde Gaetano Daniele laat nu weten dat de operatie succesvol is verlopen, maar dat hij nog geen datum kan prikken voor een (eventuele) comeback. “We zullen woensdag een betere inschatting kunnen maken.” Pechvogel Moschetti begon het seizoen uitstekend met twee zeges in de Challenge Mallorca.