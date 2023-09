donderdag 7 september 2023 om 18:56

Mechanisch probleem nekt Kaden Groves: “Al had UAE wel momentum te pakken”

Kaden Groves zag in de laatste honderden meters van de twaalfde rit zijn ketting eraf vliegen. Toch eindigde de Australiër nog als tweede in Zaragoza. De sprinter van Alpecin-Deceuninck botste op een sterke Juan Sebastián Molano. “UAE had het momentum te pakken.”

“Mijn ketting viel er nog af, waarna ik opnieuw mijn sprint moest beginnen. Ik kwam net iets te laat, maar ben in goede vorm. De jongens hebben weer goed werk verricht, want ik was nog heel fris in de finale”, gaat hij verder. “Vandaag had ik mijn derde ritzege kunnen boeken, maar ach. Voor de groene trui doen we ook nog mee en ik heb belangrijke punten behaald. Dat is ook heel belangrijk.”

Ploegmaat Robbe Ghys baalt na afloop als een stekker, vertelt hij bij Sporza. “Dit is spijtig. De jongens verdienden meer. We werden verrast door de jongens van UAE, het momentum was toen weg bij mij”, doet Ghys zijn verhaal. “De zeges hebben we al deze Vuelta, maar als je kijkt hoe we vandaag hebben gereden dan hadden we ook nog ritzege nummer drie verdiend.”

“Het is zuur dat het op het einde nog zo misloopt”, eindigt hij.