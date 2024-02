zaterdag 3 februari 2024 om 19:17

McNulty legt uit hoe hij Vlasov en Buitrago verschalkte: “Heb daar altijd wat meer voordeel”

Brandon McNulty sloeg zaterdag een dubbelslag in de Ronde van Valencia. De Amerikaan van UAE Emirates won de ingekorte koninginnenrit en staat met nog één rit te gaan aan de leiding in het algemeen klassement. Hij rekent zich echter nog niet rijk.

Op de laatste beklimming van de dag, de Alto del Miserat (5,7 km aan 9,3%), vocht McNulty een driestrijd uit met Aleksandr Vlasov en Santiago Buitrago. “Ik denk dat we behoorlijk aan elkaar gewaagd waren op de steile stukken, dus ik liet me afzakken. Daarna nam ik wat snelheid mee en viel ik aan op het vlakke gedeelte. Ik heb daar altijd wat meer voordeel. Ik ben wat groter en heb wat meer kracht. Daar kon ik een voorsprong opbouwen, die ik vast wist te houden tot op de streep.”

McNulty begint zondag als leider aan de slotrit. Dat lijkt op papier geen al te zware etappe, maar de Amerikaan ziet dat anders. “Ik herinner me de rit nog van vorig jaar. Ik wist toen niet wat ik moest verwachten, maar het was een chaotische rit. Alles ligt nog open. Maar we gaan proberen de leiderstrui te verdedigen.”

Ingekorte koninginnenrit

De vierde etappe van de Ronde van Valencia zou aanvankelijk overigens niet op de Alto del Miserat eindigen. Vall d’Ebo was de oorspronkelijke finishlocatie, maar door het overlijden van een toeschouwer op die plek, besloot de organisatie de aankomst vijftien kilometer eerder te leggen. “We hoorden op ongeveer veertig kilometer van het (oorspronkelijke, red.) einde, dat de finish eerder zou zijn. (…) Het was even chaos, maar uiteindelijk is wielrennen net als het leven. Je past je aan. De ploeg zette me goed af aan de voet, daarna was het vol gas naar de top.”