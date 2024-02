zaterdag 3 februari 2024 om 16:35

Vierde etappe Ronde van Valencia in extremis ingekort

De vierde etappe van de Ronde van Valencia is ingekort. De zaterdagrit zou oorspronkelijk finishen in Vall d’Ebo, maar de organisatie heeft in extremis besloten om de streep vijftien kilometer eerder te leggen, op de top van de Alto del Miserat. Dit zou gedaan zijn omdat een amateurrenner nabij de finish is overleden, maar dit is nog niet bevestigd.

“Vanwege overmacht heeft de organisatie besloten de etappe op de top van El Miserat te laten finishen”, schrijft de organisatie op X. “De renners zullen vervolgens geneutraliseerd naar Vall d’Ebo rijden. Uit respect zullen alle ceremoniële handelingen van vandaag worden opgeschort.” In een officieel statement laat de organisatie ook nog weten dat de rit is ingekort vanwege een ‘ernstig voorval’ en dat de ceremonies zondagochtend voor de rit gehouden zullen worden.

In aanloop naar de Alto del Miserat (5,7 km aan 9,3%) was er een kopgroep van zeven, met daarbij twee Nederlanders: Alex Molenaar en Sam Oomen. Hoewel de finish eerder kwam te liggen, zouden zij het niet halen. Op zes kilometer van de streep (op de Alto del Miserat) werden ze ingerekend.