zaterdag 3 februari 2024 om 16:57

Brandon McNulty slaat dubbelslag in ingekorte koninginnenrit Ronde van Valencia

Brandon McNulty heeft de ingekorte vierde etappe van de Ronde van Valencia op zijn naam geschreven. Op de slotklim naar de Alto del Miserat reed hij weg bij de andere favorieten, waarna hij solo aankwam. De Amerikaan van UAE Emirates nam ook het geel over van Alessandro Tonelli.

Op dag vier van de Ronde van Valencia moesten de klassementsrenners aan de bak. De hellingen volgden elkaar zaterdag namelijk snel op tijdens een rit die oorspronkelijk 175 kilometer lang zou zijn, maar tijdens de etappe met vijftien kilometer werd ingekort. Dit zou zijn omdat er een persoon was overleden nabij de aanvankelijke finishlocatie, al heeft de organisatie dat nog niet bevestigd. Men trok de nieuwe eindstreep bovenop de Alto del Miserat (5,7 km aan 9,3%).

Oomen en Molenaar in de kopgroep

Veel renners wilden meezitten met de vlucht van de dag. In het openingsuur zagen we dan ook verschillende groepjes met een gaatje, maar niemand kreeg echt de ruimte. Samuele Zoccarato (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) reed wel even solo voor de meute uit, totdat hij op de klim naar Benimantell weer terugviel in het peloton. Op diezelfde klim ontstond dan toch een kopgroep, met daarbij twee Nederlanders.

Sam Oomen (Lidl-Trek) en Alex Molenaar (Illes Balears Arabay), die in de openingsrit ook al meezat, hadden het gezelschap van Mikel Bizakarra (Euskaltel-Euskadi), Jokin Murguialday (Caja Rural-Seguros RGA), James Whelan (Q36.5), Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) en Pelayo Sánchez (Movistar). De zeven kregen een kleine drie minuten voorsprong. Toen bleek dat de rit werd ingekort, groeide hun marge relatief. Maar het peloton schakelde wat bij en aan de voet van de Alto del Miserat kwam alles weer bij elkaar.

Hertekende finish

Op de slotklim gaf eerst Movistar er een lap op, daarna nam BORA-hansgrohe over. De groep spatte meteen uit elkaar. Toen Jai Hindley overnam in dienst van Aleksandr Vlasov, moest ook geletruidrager Alessandro Tonelli passen. Vooraan bleven ondertussen vier mannen over. Naast Vlasov waren dat Santiago Buitrago, Welay Hagos Berhe en Brandon McNulty. Die laatste gooide de knuppel in het hoenderhok, maar kwam niet weg. Ook pogingen van Buitrago en Vlasov hadden geen succes, al ging Berhe er wel af.

De Ethiopiër wist bijna terug te keren, maar net op dat moment gaf McNulty er nogmaals een lap op. De drie scheidden zich zo opnieuw af. McNulty wilde echter alleen wegkomen en viel dus nog een keer aan, nu met meer succes. Met een goed getimede versnelling wist hij een gat te slaan. Het was op dat moment nog zo’n twee kilometer klimmen, maar de Amerikaan wist solo stand te houden. In de laatste honderden meters kwamen Buitrago en Vlasov nog wel wat dichterbij, maar uiteindelijk kwamen ze acht seconden tekort.

Dubbelslag McNulty

McNulty won niet alleen de rit, maar nam ook de leiding over in het algemeen klassement. Alessandro Tonelli, die zich kranig had verweerd, verloor net teveel tijd om zijn gele trui te behouden. Morgen volgt de laatste rit van de Ronde van Valencia. McNulty staat er goed voor, want het parcours is zondag niet bijzonder zwaar. Een massasprint lijkt voor de slotrit het meest waarschijnlijke scenario.