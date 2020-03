Maximilian Schachmann met de schrik vrij: “Ik maakte een fout” vrijdag 13 maart 2020 om 17:57

Maximilian Schachmann kwam met de schrik vrij in de zesde etappe van Parijs-Nice. In de finale miste de Duitser een bocht en belandde daardoor in de omheining. Toch zat hij snel weer op de fiets om vervolgens zijn gele trui te verdedigen.

“Ik viel met ongeveer 800 meter te gaan, maar het gaat goed. De wedstrijd was in volle finale en de jongens gingen volgas naar beneden. Ik zat op een gaatje en kwam terug, maar ik denk dat ik een beetje te snel ging”, keek Schachmann na afloop terug op het incident. “Ik maakte een fout, maar kon snel weer op de fiets stappen.”

“Ik heb nog steeds de gele trui en morgen wordt zeker een zware etappe, maar ik voelde me goed. Vandaag hebben we een beetje defensief gereden, maar zonder twijfel gaat het morgen voluit allemaal”, aldus de renner van BORA-hansgrohe.

In eerste instantie werden Schachmann veertig seconden aangerekend, maar in de uitslag werd hij in dezelfde tijd gezet als de groep waar ook onder anderen Sergio Higuita, Felix Großschartner en Michael Matthews deel van uitmaakten. In het klassement heeft de Duitser nu 36 seconden voorsprong op Tiesj Benoot, die vandaag de etappe wist te winnen.