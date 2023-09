dinsdag 5 september 2023 om 10:33

Maxime Monfort verlaat Lotto Dstny: “Ik maak de switch naar een nieuw team”

Maxime Monfort zal volgend jaar niet meer actief zijn als ploegleider bij Lotto Dstny. De ex-wielrenner trekt naar een andere ploeg, dat laat Lotto Dstny zelf weten in een persbericht. “Ik wens hen oprecht een terugkeer naar de WorldTour in 2026”, aldus Monfort.

Monfort begon in 2020 als ploegleider bij Lotto Dstny nadat hij in 2019 zijn carrière als profwielrenner afsloot bij de Belgische ploeg. “De voorbije weken heb ik de voor- en nadelen afgewogen en veel gesproken met de mensen die belangrijk voor mij waren. Uiteindelijk besliste ik om de switch te maken naar een nieuw team.”

“Ik laat een gezond team achter met een mooie toekomst voor zich en met aan het hoofd Stéphane Heulot, een uiterst competente manager. Ik zal hun resultaten altijd nauwlettend in de gaten houden. Ik wens hen oprecht een terugkeer naar de WorldTour in 2026”, besloot Monfort.

Ook Pridham vertrekt

Verder geeft Lotto Dstny ook aan dat Cherie Pridham de ploeg verlaat. Zij was sinds 2022 de eerste vrouwelijke ploegleider. “Er wacht mij een enorm boeiende, nieuwe uitdaging. De beslissing om weg te gaan was niet gemakkelijk, maar ik kijk er enorm naar uit om dit nieuwe hoofdstuk in mijn professionele leven te starten.”

Vervanging heeft Lotto Dstny overigens al geregeld. Zo werd vorige week bekend dat Tony Gallopin en Dirk Demol volgend jaar ploegleider worden bij het Belgische ProTeam. “We zijn uitstekend voorbereid op wat volgt en hebben alle vertrouwen in de sterke kern van ploegleiders in 2024”, aldus CEO Stéphane Heulot.

Update om 10.30 uur: Monfort naar Lidl-Trek

Inmiddels heeft Lidl-Trek aangekondigd dat Monfort hen zal vervoegen. “Ik ben erg blij dat ik bij de ploeg kom, omdat er nog zoveel mensen zijn met wie ik tien jaar geleden vriendschappen heb gesloten (Monfort reed zelf een periode voor de ploeg, red.).”

“Bovendien is een internationaal team, zoals Lidl-Trek, altijd een garantie voor een gezonde en serene sfeer. Een goede werkomgeving is voor mij een van de sleutels tot succes”, besloot Monfort in het persbericht van zijn nieuwe ploeg.