donderdag 31 augustus 2023 om 09:25

Lotto Dstny versterkt technische staf met twee nieuwe ploegleiders

Dirk Demol en Tony Gallopin gaan vanaf volgend jaar als ploegleider aan de slag bij Lotto Dstny. Demol komt over van Israel-Premier Tech, Gallopin is momenteel nog actief als renner van Lidl-Trek en neemt aan het einde van het seizoen afscheid als profwielrenner. Beide heren tekenen een contract voor twee jaar.

De zeer ervaren Dirk Demol (63) is geen onbekende voor de ploeg, aangezien hij in de jaren negentig van de vorige eeuw nog koerste voor voorloper Lotto-Super Club/Lotto-Mavic. Na zijn wielercarrière nam De Mol plaats achter het stuur en was hij ploegleider voor US Postal/Discovery Channel (2000-2007), Quick Step (2008), Astana (2009), RadioShack/Trek-Segafredo (2010-2018) en Katusha-Alpecin (2019). Sinds 2020 is hij werkzaam voor Israel-Premier Tech.

Nu keert hij na goed dertig jaar dus terug bij de Belgische formatie. “Dirk kent het spel al jaren en leest de koers als geen ander. Hij kan terugvallen op jarenlange ervaring en brengt ons een pak expertise bij”, is Stéphane Heulot, de CEO van Lotto Dstny, in zijn nopjes. Israel-Premier Tech, de huidige werkgever van Demol, lijkt met Sep Vanmarcke al een opvolger te hebben gevonden.

Tony Gallopin is momenteel nog aan de slag als profrenner, maar neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van het profpeloton. De 35-jarige Fransman kent eveneens de Lotto Dstny-familie, want hij koerste vier jaar (2014-2017) bij de ploeg, eerst onder Lotto-Belisol en daarna Lotto-Soudal. Gallopin won in die jaren een etappe in de Tour van 2014, droeg toen ook even de gele trui en verder waren er zeges in Paris-Nice, de Ster van Bessèges en de GP Wallonië.

Het zit in de familie

“Met Tony halen we iemand in huis die de ploeg kent en die vers uit het peloton komt”, aldus Heulot. “Het is belangrijk voor de kern van ploegleiders om voeling te houden met de renners en met wat leeft in het peloton. Tony krijgt hier ook de kans om de stiel al doende te leren en te groeien als ploegleider.” Tony treedt zo in de voetsporen van zijn oom Alain, die ook jaren aan de slag was als ploegleider bij de Lotto-formatie.