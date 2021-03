Maxime Bouet gaat niet meer van start in Parijs-Nice

Arkéa-Samsic zal het in de komende etappes van Parijs-Nice moeten stellen zonder Maxime Bouet. De 34-jarige Fransman kwam al op de eerste dag ten val en blijkt na nieuwe medische onderzoeken last te hebben van een kneuzing.

De ervaren Bouet ging in de openingsetappe in en rond Saint-Cyr-L’École tegen de grond, maar bleef wel gewoon in koers en bereikte gisteren ook de finish van de vijfde etappe. De renner liet zich echter opnieuw onderzoeken en bleek de afgelopen dagen met een kneuzing te hebben rondgereden.

Bouet begon zijn seizoen met een elfde plaats in de GP La Marseillaise en reed vervolgens de Tour de La Provence, de Faun Ardèche Classic en de Royal Bernard Drôme Classic. In Parijs-Nice stond hij na vijf etappes voorlaatste in het klassement, op meer dan 43 minuten van leider Primož Roglič.