Maxime Bouet (36) stopt na Ronde van Lombardije met wielrennen

Maxime Bouet heeft het einde van zijn carrière aangekondigd. De 36-jarige Fransman van Arkéa-Samsic sluit zijn loopbaan, die in 2008 begon bij het toenmalige Agritubel, dit najaar af in de Ronde van Lombardije.

In totaal heeft Bouet dan zestien profseizoenen achter de rug, bij achtereenvolgens Agritubel (2008-2009), AG2R Citroën (2010-2014), Etixx-Quick-Step (2015-2016) en Arkéa-Samsic en voorgangers (2017-2023). De Fransman won in zijn carrière vijf keer, waaronder het eindklassement van de Volta ao Alentejo en een rit in de Giro del Trentino en de Tour de l’Ain.

“Mijn loopbaan heeft heel lang geduurd, maar aan de andere kant ging het heel erg snel”, vertelt Bouet in een statement. “Ik heb volgehouden, soms tandenknarsend, en heb genoten. Maar ik heb van alle momenten genoten, zowel de vreugdevolle en de zorgen die erbij horen. Daardoor kan je als wielrenner groeien en vooruitkomen. Vreugde en verdriet zijn onafscheidelijk.”

“Ik ben ook trots dat ik mijn carrière kan beëindigen aan de zijde van de manager bij wie ik begonnen ben, Emmanuel Hubert. Ik heb mijn professionele loopbaan aan hem te danken. Het was voor mij ondenkbaar om afscheid te nemen bij een andere ploeg”, aldus Bouet, die de Tour de France niet gaat rijden. Wel rijdt hij onder meer Tour de l’Ain, de Tour du Limousin, de Ronde van Luxemburg en de Ronde van Lombardije.