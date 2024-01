Youri IJnsen • maandag 29 januari 2024 om 07:15 maandag 29 januari 2024 om 07:15

David van der Poel is een jaar crosser-af: “Eigenlijk heb ik al die jaren niets gemist”

Interview Precies een jaar geleden kwam David van der Poel voor het laatst in actie tijdens een cross. Dat was de Wereldbeker in Besançon, op 29 januari 2023. Acht en een halve maand later zette hij na Putte-Kappellen zelfs helemaal een punt achter zijn carrière. “Ik ben me nu aan het oriënteren op wat ik in de toekomst wil, daarover heb ik verschillende gesprekken lopen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Weinig”, antwoordt hij op de vraag of hij nog veel naar de cross kijkt. “Pas toen Mathieu zijn rentree maakte in Herentals, ben ik het weer een beetje gaan volgen. Om het hard te zeggen: daarvoor keek ik eigenlijk niet, puur omdat het me niet interesseerde. Het is geen kwestie van disrespect naar de huidige crossers, helemaal niet. Het is ook niet zo dat de wedstrijden niet spannend zijn als de toppers er niet rijden. Maar ik blijf er niet voor thuis. Dat doe je dan toch sneller als je eigen broertje meerijdt. Zelf ben ik enkel in Essen, Mol en Hoogerheide geweest.”

De dagen van de voormalig Nederlands kampioen bij de beloften verlopen zeer rustig op dit moment. “Iets te rustig naar mijn mening”, lacht David. “Ik doe op dit moment ook niet zo heel veel. Links en rechts duik ik wel in interessante zaken waarin ik mezelf wel zie werken straks. Ik heb daarover met verschillende partijen al gesprekken gehad, maar druk op de ketel is er niet. Na mijn laatste koers heb ik even de tijd genomen om alles te laten bezinken. Na anderhalve maand ben ik toen actief op zoek gegaan naar een baan. Maar dat is geen gemakkelijke zoektocht.”

Gemis, of toch niet?

Uiteindelijk hebben gezondsheidsproblemen en fysiek malheur een einde gemaakt aan Van der Poels carrière. “Door het rijden van de Ronde van Turkije en Putte-Kappellen, heb ik het wel op een positieve en leuke manier kunnen afsluiten. Maar de eerste maanden daarna heb ik de sport niet gemist. Ik hoefde niet per se meer op de fiets te stappen om zware trainingen te doen. Alleen mis ik nu bijvoorbeeld onze Spaanse stage en straks ook de wegkoersen die eraan komen. Hoe vaak ik nog fiets? Ik denk nog wel twee à drie keer per week gemiddeld. Gewoon, voor het plezier.”

Nu het monnikenbestaan voor Van der Poel erop zit, kan hij gaan inhalen wat hij al die jaren gemist heeft. “Maar eigenlijk heb ik al die jaren niets gemist als ik eerlijk ben. Die opofferingen heb ik nooit echt als opdracht gezien. Het enige wat misschien wat moeilijker was, was op mijn voeding letten. Ik eet graag en ik snoep ook graag. Maar heel maniakaal was ik daar niet mee bezig. Het leven wat andere mensen leiden om het zo maar te zeggen, heb ik ook nooit echt gemist. Uitgaan of feesten zijn sowieso niet zo mijn dingen. Vroeger niet, nu eigenlijk ook niet.”

Van der Poel verleent op dit moment her en der wat spandiensten. Denk aan gastoptredens bij Alpecin of het opnemen van een filmpje voor de GP Adrie van der Poel. “Zodoende probeer ik de verveling een beetje tegen te gaan. Als je een paar dagen geen zakelijke gesprekken hebt, zijn de dagen best lang. Wat ik tegen heb is dat ik vijftien jaar in de sportwereld heb gezeten. Na mijn middelbare schooldiploma heb ik geen vervolgstudie gedaan of iets dergelijks. Ik ben nu dus op zoek naar iets waarvoor dat niet specifiek nodig is, waar je met gezond verstand al ver komt.”

Plannen maken

David heeft daar een duidelijk beeld aan overgehouden. “Wat ik altijd graag heb gedaan, is planningen maken of dingetjes regelen. Een beetje vaag, maar in die richting ben ik het nu aan het zoeken. Zo heb ik met de ploeg (Alpecin-Deceuninck, red.) al een gesprek gehad om planningen voor alle renners te maken, reisschema’s, het plannen van stages, et cetera. Dat is iets wat ik mezelf wel zie doen. Toen ikzelf nog wedstrijden in het Baskenland of Slowakije reed, deed ik dat logistiek ook allemaal zelf. Door die ervaringen weet ik waarmee ik rekening moet houden.”

Dat hoeft overigens niet bij zijn oude ploeg, maar dat kan ook bij teams als Intermarché-Wanty of Soudal-Quick-Step, bij wijze van spreken. “Het zal sowieso op een grotere schaal zijn dan alleen voor mezelf. Ik zal veel moeten leren. Maar dat kan zeker bij een andere ploeg of buiten de sport bij een transportbedrijf, bijvoorbeeld. Ik sta overal wel voor open, ik heb zin om iets te doen.”