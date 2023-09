zaterdag 23 september 2023 om 14:40

Mauro Schmid dient Lefevere subtiel van repliek met Strava-file uit Las Vegas

Mauro Schmid heeft gereageerd op een aantijging van Patrick Lefevere. Laatstgenoemde schreef in zijn column voor Het Nieuwsblad dat Schmid na het WK zonder medeweten van de ploeg in Las Vegas verbleef, waarmee hij suggereerde dat de Zwitser niet serieus met zijn vak bezig was. De renner was echter weldegelijk aan het trainen in de gokstad, blijkt uit een Strava-file die hij nu op sociale media heeft geplaatst.

De Strava-file dateert van 18 augustus. Uit het bestand blijkt dat Schmid die dag meer dan drie uur op de fiets zat en ruim 94,1 aflegde. Een kleine week later startte Schmid overigens al in de Deutschland Tour, waar hij geen potten wist te breken. Een zeventiende plaats in de proloog was zijn beste uitslag.

“Renners die een contract tekenen voor een andere ploeg ben je soms kwijt”, schreef Lefevere in zijn column voor Het Nieuwsblad. “Letterlijk in het geval van Mauro Schmid, die na dit seizoen naar Jayco-Alula gaat. Na het WK in Glasgow is hij van de radar verdwenen. Toen trainer Koen Pelgrim vroeg waarom zijn data niet in ons trainingsprogramma waren ingeladen, vertelde hij dat zijn Garmin kapot was. Achteraf bleek dat hij in zes dagen op trip was geweest naar Las Vegas. Op het einde van het seizoen maak je aan het afscheid dan al wat minder woorden vuil.”