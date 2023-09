zaterdag 23 september 2023 om 10:04

Patrick Lefevere over vertrekkers bij Soudal Quick-Step: “Mauro Schmid waren we letterlijk kwijt”

Patrick Lefevere heeft in zijn wekelijkse column in Het Nieuwsblad wat meer informatie gegeven over de uitgaande transfers bij Soudal Quick-Step. De manager bespreekt onder meer het moeilijkere afscheid van Tim Declercq, maar ook een vreemde situatie met Mauro Schmid. “Op het einde van het seizoen maak je aan het afscheid dan al wat minder woorden vuil.”

“Aandachtige wielervolgers zullen het al hebben opgemerkt: er zijn dit jaar veel renners die onze ploeg verlaten. Op dit moment zijn er negen ‘zekere’ vertrekkers, naast Dries Devenyns die stopt met koersen. We hadden ook vijftien renners die einde contract zijn, dus het is logisch dat er veel verloop is”, opent Lefevere zijn column. “Ik zou kunnen zeggen dat afscheid nemen nooit plezant is, maar in de praktijk verschilt dat nogal sterk van geval tot geval.”

Een van die moeilijkere is het afscheid van werkpaard Declercq. “Ja, dat is met pijn in het hart. Ik had hem graag gehouden, hij wilde graag blijven, maar er is een financiële realiteit. Tim zit in een bepaalde loonvork. Hij wilde iets afdoen van zijn prijs, maar dat zag ik niet zitten. In mijn ervaring: een coureur die minder gaat verdienen, is een coureur die minder gaat presteren. We zijn er niet uitgeraakt en hij kreeg een mooi bod van Lidl-Trek, een ploeg die duidelijk wel geld heeft.”

Lefevere: “Achteraf bleek dat hij zes dagen in Las Vegas geweest was”

“We hebben ook vertrekkers die ‘aan een nieuwe uitdaging toe zijn’. Rémi Cavagna heeft dat met zoveel woorden gezegd. Wat ik in zijn geval na zeven seizoenen ook begrijp. Hij staat dicht bij Movistar, waar hij voor zichzelf zou kunnen rijden in de klassiekers van het Noorden. Daar stel ik mij dan al wat meer vragen bij. Ik wil niks slecht zeggen over Rémi die een zeer waardevolle kracht is geweest, maar kasseiklassiekers met zijn stuurmanskunsten? Ik zie het niet direct.”

Tot slot geeft de Belgische manager ook wat meer informatie over de situatie van Schmid. “Renners die een contract tekenen voor een andere ploeg ben je soms kwijt. Letterlijk in het geval van Mauro Schmid, die na dit seizoen naar Jayco-Alula gaat. Na het WK in Glasgow is hij van de radar verdwenen. Toen trainer Koen Pelgrim vroeg waarom zijn data niet in ons trainingsprogramma waren ingeladen, vertelde hij dat zijn Garmin kapot was. Achteraf bleek dat hij in zes dagen op trip was geweest naar Las Vegas. Op het einde van het seizoen maak je aan het afscheid dan al wat minder woorden vuil.”