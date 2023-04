Mauro Gianetti over gevallen Tadej Pogacar: “Hij zal snel terugkeren”

Video

Mauro Gianetti baalt van de harde valpartij van Tadej Pogačar in Luik-Bastenaken-Luik, waardoor de kopman van UAE Emirates moest opgeven. De Sloveen brak bij die crash zijn linkerpols en een botje in zijn hand. “Hij probeerde nog terug te keren, maar de pijn in zijn hand was te erg. Hij moest echt stoppen”, legt Gianetti uit aan WielerFlits.

“De valpartij werd veroorzaakt door Mikkel Honoré, die door een gat reed waardoor allebei zijn banden explodeerden. Dat gebeurde op hoge snelheid in een afdaling, en Tadej zat vlak achter hem en was ook betrokken bij de val. Hij kon niet meer remmen. Het was echt dramatische valpartij”, gaat de manager van UAE Emirates verder.

Over de ernst van de blessures van Pogačar is nog niets bekend. “We weten net dat hij meerdere breuken heeft opgelopen, in zijn hand en zijn linkerpols. Hij wordt nu geopereerd en daarna weten we meer informatie over zijn herstel”, zegt Gianetti. Ook de gevolgen voor de Tourvoorbereiding zijn onbekend. “Dat is te vroeg. We hopen dat alles goed gaat bij de operatie. De komende dagen krijgen we meer duidelijkheid, ook over zijn voorbereiding op de Tour de France.”

De wedstrijd werd flink onthoofd door de opgave van Pogačar. “Iedereen zat klaar voor het gevecht tussen hem en Remco”, weet Gianetti. “Hij voerde een geweldige show op en daar wil ik hem ook mee feliciteren. Een ongelooflijke zege. Het was mooi geweest als Tadej daarbij was geweest. Dat lukte niet door zijn val, maar hij zal snel terugkeren en dan zullen we snel de kans krijgen om een duel te krijgen tussen deze kampioenen.”